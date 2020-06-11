Pist ihlallerinde yüzde 184’lük artış

SHGM’den yapılan açıklamada, pist ihlalinin, hava aracının iniş ve kalkış yapması için ayrılmış olan bir yüzeydeki korunan alan üzerinde yanlış bir hava aracının, aracın veya kişinin bulunmasını içeren bir olay türü olarak tanımlandığı belirtilerek, bu durumun ciddi ölümcül kazalara sebebiyet verebildiği ifade edildi. SHGM verilerine göre kaçındırma gerektirmeyen pist ihlalleri 2018 yılında 100 bin trafik hareketinde 2.18 olarak gerçekleşirken bu rakam bir yıl sonra yüzde 100’lük artışla 4.38 olarak ölçüldü. Çoğu zaman pas geçme veya kalkışın iptali ile sonuçlanan kaçındırma gerektiren pist ihlalleri ise 100 bin trafik hareketinde 2018 yılında 1.09 olarak gerçekleşirken 2019’da yüzde 184’lük artışla 100 binde 3.1 olarak ölçüldü.