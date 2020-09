Pırlanta kadar parlak bir mutluluk için

Craft Pırlanta, kaliteyi herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi kendisine ilke edinmiş bir markadır. Müşterileri için sağladığı bu kaliteyi de her bir pırlanta yüzüğü sertifikalandırarak kanıtlıyor. Bu sertifikalar yardımıyla pırlantanın gerçekliği ve değeri tescilleniyor. Craft Pırlanta’nın yüzükleri ise dünyanın en büyük pırlanta test laboratuvarına sahip olan HDR Antwerp’in sağladığı uluslararası geçerliliği olan sertifikaları ile tasdiklenmiştir. Craft Pırlanta, sağladığı uluslararası sertifikalar sayesinde hem müşterilerin markaya olan güvenini hem de ürünlerin kalitesini garanti altına almıştır.

Craft Pırlanta, alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ve herkes tarafından erişilebilir fiyatlarıyla sizin, eşinizin ya da sevdiklerinizin tüm eşsiz ve önemli anlarında yanında olmayı amaçlayan bir markadır. Sizin için önemli anlara eşlik edecek takılar, Craft Pırlanta’nın titiz ve profesyonel ekibi sayesinde vücut bulur. Özellikle pırlanta takılar alanında uzmanlaşan Craft Pırlanta, oldukça geniş yelpazede bir ürün çeşitliliğine sahiptir.

FARK YARATMAK İSTEYENLERE: BAGET PIRLANTA

Geniş ürün çeşitliliği arasında en çok tercih edilen ürünlerinden biri de baget pırlanta yüzüklerdir. Baget, yüzüğün kesim şekline verilen isimdir. Kesimi itibariyle klasik yüzüklerden ayrılır çünkü baget pırlantalar uzun ve dikdörtgen bir kesim şekline sahiptir. Bu kesim sayesinde yüzüğün merkezinde konumlanan taş, daha göz alıcı bir şekilde ortaya çıkar. Sıradanlığı ortadan kaldıran baget pırlantalar, son dönemde pek çok kişi tarafından sıklıkla tercih edilir hale geldi. Farklılığından dolayı günümüzün en gözde modelleri arasında ilk sıralarda yerini aldı.

Baget pırlanta, sahip olduğu basamaklı kesim sayesinde ortamdaki ışığı harika bir şekilde yansıtır ve göz alıcı hale gelir. Ortaya çıkardığı bu ihtişamlı etkiden dolayı baget pırlanta yüzükler birçok kişinin favori kesim yüzüğüdür. İhtişam ve zarafetin en şık şekilde bir araya getirilmesiyle oluşur. Craft Pırlanta, uzman ve yetenekli bir ekip sayesinde baget yüzüklerin hayata geçirilmesini sağlayan bir markadır. Baget kesimin şıklığı, yalnızca profesyonel ellerin yardımıyla tüm güzelliğini ortaya koyabilir. İhtişamlı, şık ve farklı bir yüzük tasarımıyla baget yüzükler hem nişan hem de evlilik teklifleri için kısa süre içinde birer vazgeçilmez model haline gelmişlerdir.

VAZGEÇİLEMEYEN KLASİK: TEKTAŞ

Baget pırlantaların sahip olduğu ilgiyi kendinde toplayan bir başka model yüzük ise tektaş pırlantalardır. İsminden de anlaşılacağı üzere tek bir pırlanta bulunan yüzük modellerini kapsar. Uzun yıllardır zarifliği ve şıklığı ile özel günler için akla ilk gelen ve en çok tercih edilen yüzük modelidir. Tektaş pırlanta yüzükler, zamansız bir şıklığa sahiptir, çünkü güzelliğini sadeliğinden alır. Bu sebeple de özel günler için her zaman kullanılır ve cazibesini uzun yıllar sonra bile kaybetmez. Craft Pırlanta’nın uzun yıllar boyunca kullanmanıza imkân sağlayan kalite anlayışı, tektaş pırlanta yüzüklerin hiçbir zaman geçmeyen modasıyla birleştiğinde ortaya tam anlamıyla eşsiz bir yüzük çıkar. Bu kadar rağbet gördüğü için her bütçeye ve her tarza uygun olan bir tektaş yüzük bulmanız da oldukça kolaydır. Craft Pırlanta’nın uzun yıllardır biriktirdiği bilgi ve deneyimler sayesinde ömür boyu taşınabilecek hatta çocuklarınıza ya da torunlarınıza kadar ulaşabilecek bir anı ve emanet olarak yerini alacak bir ürün ortaya çıkarıyor. Craft Pırlanta’nın usta ellerinden ortaya çıkan tektaş pırlantalar, sahip oldukları taş sayesinde zarifliğin ve şıklığın mutluluğunuzla bir araya gelmesine aracı oluyor.

HER ANA ÖZEL FARKLI MODELLER

Baget pırlanta ve tektaş yüzüklerin yanı sıra Craft Pırlanta; tamtur, beştaş, coronet pırlanta modelleriyle de öne çıkan bir markadır. Her zevke ve bütçeye uygun modele yer vermeye özen gösterir. Bu şekilde de nişan, evlilik teklifi ya da doğum günü gibi pek çok özel gün için uygun bir pırlanta modeli bulmanız kolaylaşır. Craft Pırlanta’nın müşterileri için sağladığı tek ürün türü pırlanta yüzükler de değildir. Pırlanta kolyeler, küpeler ve bileklikler de Craft Pırlanta’nın ürün yelpazesinde yerlerini alırlar. Pırlanta kolye kategorisinde de baget pırlanta, tektaş pırlanta ve coronet pırlanta kolyeler bulunur. Bunlara ek olarak Craft Pırlanta’nın özel olarak hazırladığı ve kadınların günlük kullanımına uygun olması amacıyla tasarlanan Pure Koleksiyonu kolyeler de seçenekler arasındadır. Yalnızca Craft müşteriler için tasarlanan bu özel koleksiyonda konfor ve rahatlık esas alınmıştır. Baget, tektaş ve coronet kesim pırlantalar küpe modelleri olarak da karşımıza çıkıyor. Her kesimden takıya sahip ürün yelpazesi sayesinde müşteriler, ister tekli şekilde isterlerse aynı kesim takıları bir araya getirerek üzerlerinde taşıdıkları şıklığı tamamlayabiliyorlar.

Kanıtlanmış güven, kalite, zarafet ve uygun fiyat gibi unsurların hepsini kendinde barındıran bir marka olan Craft Pırlanta, sahip olduğu geniş ürün yelpazesi ile her zevke ve her duruma uygun ürün çeşitliliğine sahiptir. Bu nedenle de sahip olduğu tüm özellikler sayesinde özel günlerin en vazgeçilmez markası haline gelmiştir. İster sevdiğiniz kişiyle hayatınızı birleştirmek için evlilik teklifi ettiğiniz gün olsun, ister evliliğiniz boyunca bitmeyen aşkınızın yıldönümlerinde olsun fark etmez, Craft Pırlanta tüm bu özel anlarda sizin hep yanınızda olacaktır.

