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Pınarhisar Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık işyeri
Dere Mahallesi 184 ada 1 parselde bulunan Dr. İsmet Ogan Caddesi No:22 C adresindeki Pınarhisar Belediyesi’ne ait işyeri, 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi’ne göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle 3 Yıl (36 ay) müddetle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kiralama ihalesi 15.07.2021 Perşembe günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.
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