MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPınarhisar Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık işyeri
GeriEkonomi Pınarhisar Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık işyeri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 04.07.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Pınarhisar Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık işyeri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pınarhisar Belediyesi’nden 3 yıllığına kiralık işyeri

Dere Mahallesi 184 ada 1 parselde bulunan Dr. İsmet Ogan Caddesi No:22 C adresindeki Pınarhisar Belediyesi’ne ait işyeri, 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. Maddesi’ne göre Açık Teklif Usulü Arttırma suretiyle 3 Yıl (36 ay) müddetle kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre kiralama ihalesi 15.07.2021 Perşembe günü saat 14:30'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi