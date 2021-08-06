Piliçte restleşme

BEYAZ et sektöründe üreticiler ve sanayiciler arasında son günlerde anlaşmazlıklar yaşanmaya başladı. Sanayiciler adına üretim yapan bazı üreticiler para kazanamadıklarını iddia ederek 15 Ağustos’tan itibaren civciv yetiştirmeye son vereceklerini açıkladı. Biz de bunu üzerinde Beyaz et sanayicileri ile konuştuk. İddiaları kabul etmeyen sanayicileri, tüm üreticilerin ve sanayicilerin aynı kefeye konulamayacağını işini iyi yapan ve kötü yapanların birbirinden ayrıldığını söyledi.

SÖZLEŞMEYE BAĞLANMALI

Türkiye’de 14 bin işletmede üretim yapıldığını ancak Son 5-6 yıldır üretim tarafında ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden Kanatlı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, “Üreticiler olarak 18 sanayici ile çalışıyoruz. Bunlara tavuk yetiştirip, veriyoruz. Sanayiciler de kesip satıyorlar. Civciv olarak alıyoruz, büyütüyoruz ve onlara geri veriyoruz. Ancak biz zarar ederken, sanayiciler para kazanıyor. Bu düzenin sona ermesini istiyoruz. 4 yıldan bu yana ortalama yüzde 17 zam aldık. Giderlerimizdeki artış ise yüzde 30’u aşıyor. Firmalar bize kilogram başına 90 kuruş veriyor. Maliyetimiz ise 1.2 TL. Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Çalışma koşulları düzelmez ve karşılıklı sözleşmeye bağlanmazsa 14 bin işletme ve 45 bin kümes ile faaliyet gösteren üreticiler olarak 15 Ağustos itibariyle artık işletmelerimize civciv koymayacağız yani tavuk yetiştirmeyeceğiz” diye konuştu.

Üreticilerin para kazanamadıkları iddiasını ilk olarak Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Başkanı Naci Kaplan’a sorduk. Kaplan, şunları söyledi: “Sektör olarak bakanlık nezdinde sürekli bir araya geliyoruz ancak bir sonuca ulaşamadık. Türkiye’de serbest piyasa ekonomisi uygulanmasına rağmen onlar sözleşmeye bağlı olarak tek bir fiyat istiyorlar. Bu sistemin uygulanması mümkün değildir. Çünkü işin iyi yapan ile kötü yapan bu sistemde ayrıştırılamaz. Örneğin bizde hayvan başına 3 TL’yi aşan para kazanan var. Çünkü onlar işlerini iyin yapıyor, hayvanlara iyi bakıyorlar. İyi üreticileri başımıza tac ediyoruz. İşini iyi yapanlar para kazanıyor ve şikayet etmiyor. Örneğin Sakarya’da iki kardeş üretici var. İkisinin de ayrı ayrı 150 bin kapasiteli çiftliği var. Ancak sanayiciler birinin peşinden koşarken, diğeri ile çalışmak istemiyor. Çünkü istenilen şartları yerine getiremiyor. Bunların göz ardı edilmemesi gerekiyor. Bu sektörde faaliyet gösteren üretcilerin yüzde 70’i işini iyi yapan işletmelerde oluşuyor.”

‘HER ÜRETİCİ VE SANAYİCİ BİR TUTULMAMALI’

BEYAZ Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sait Koca da konu hakkında şunları söyledi: “Tehdit ederek bir bazı şeyler elde etmeye çalışıyorlar. İddia ettikleri şeylerin yüzde 80’i yanlış. Türkiye’de serbest ekonomi var. Biri daha fazla öder, diğeri ise daha öz öder. Burada ön plana çıkan durum ise işin iyi yapılması. İyi performans gösterenler her zaman için daha çok para kazanır. Hayvanlara iyi bakmadan, istenilen şartları yerine getirmeden para kazanmak isteniyorsa bu mümkün değil. Ayrıca tüm sanayiciler ve tüm üreticiler bir tutulmamalı. Çünkü bazı üreticiler uzun yıllardır aynı sanayiciler için üretim yapıyor. Hiçbir şikayetleri de bulunmuyor. Böyle bütün sektör adına konuşuyorlar ama Türkiye’de üretimin durması gibi bir durumun söz konusu olmayacağını düşünüyorum.”

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