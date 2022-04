Piksel savaşları

Haberin Devamı

SON günlerde sosyal medya kullanıcıları her yerde piksellerle yapılmış bayraklar, semboller ve çeşitli çizimler görmeye başladı. Tüm bunların kaynağı ABD merkezli sosyal medya platformu Reddit’te başlatılan ‘Reddit Place’ isimli sosyal medya sanat deneydi. Dünyanın her yerinden insanların bir adet piksel yerleştirerek katılabileceği devasa çevrimiçi tuval ilk kez denendiği 2017’den sonra 1 Nisan 2022’de tekrar karşımıza çıktı. Temeli Josh Wardle isimli bir girişimcinin yaptığı ‘Wordle’ oyununa dayanan etkinlik 5 yıl aradan sonra yeniden yapıldı. Reddit Place ismiyle tam 4 gün boyunca kullanıcılara Reddit’teki boş tuvale bir adet piksel koyabilme imkânı verildi. Her kullanıcı 16 farklı renkten birisini seçiyor ve istediği bölüme bir adet piksel bırakabiliyordu. Ancak, bu piksel 5 dakikada bir kez konulabiliyor ve bu süreden sonra farklı bir kullanıcı (veya aynı kullanıcı) aynı yere piksel işleyebiliyordu.

Haberin Devamı

GRUPLAR HALİNDE HAREKET EDİLDİ

ABD saatiyle (San Francisco) 1 Nisan 2022 saat 09.00’da başlayan etkinlik tam 4 gün sürdü ve 5 Nisan 00.00’da (TSİ 10.00) sona erdi. Etkinlik uygulamanın piksel süresi kuralı nedeniyle adeta bir piksel savaşına döndü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen kullanıcılar kendi ülkelerine dair bir ismi, sembolü ve bayrağı bu esere bırakmak için kıyasıya yarışa girdi. Hatta zaman zaman bazı gruplar bir sembolü, bayrağı hatta eserin tamamını hedef alacak ortak saldırılar düzenledi. Bu saldırılar eseri komple siyaha boyamak veya bir sembolün üzerine başka bir sembolü kazımak üzerineydi.

TÜRKLER YARIŞI BIRAKMADI

Etkinliğin biteceği son saatlerde tamamen yapılan eserleri korumak için mücadele edildi. Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları uykusuz bir gece geçirdiğini Reddit üzerinden dile getirdi. Türk kullanıcıların da büyük ilgi gösterdiği etkinlikte birçok bizden eser de yapıldı. Dünyanın en büyük çevrimiçi tuvalinin son dakikasına kadar bu eserlerin korunması için sosyal medya üzerinden seferlik ilan edildi. Etkinlik kapsamında Türkiye’ye özgü semboller arasında Türk bayrağı, İstanbul silüeti, Atatürk portresi, çay, Kaplumbağa Terbiyecisi, İnci Küpeli Kız, Bayraktar TB2, Barış Manço ve Fatih Sultan Mehmet yer aldı. Etkinliğin ardından Reddit tuvali yeniden beyaza dönüştürdü.

Haberin Devamı

6 MİLYON KİŞİ 72 MİLYON ADET PİKSEL OLUŞTURDU

KONUYLA ilgili görüşlerini aldığımız Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, etkinlikte dünya çapında 6 milyon kişinin 72 milyon piksel yerleştirdiğini söyledi. Kırık, “Bu etkinlik aslında gerçek zamanlı strateji oyunu şeklinde çalışıyor. Burada ülkelerin, grupların koordineli bir şekilde uyguladığı taktiklerle istenilen içerikler oluşturuluyor. Hatta bu tasarımları bozmaya çalışan ‘trol’ dediğimiz art niyetli kullanıcılar da oluyor. Çizimleri tam anlamıyla bitirebilmek için organize ve planlı bir ekip çalışması gerekiyor. Yani çok büyük bir strateji lazım. Adeta askeri bir hareket gibi. Bunu ben bir savaş haritası olarak da görüyorum” dedi.

Haberin Devamı

MARKALAR İŞKOLU HALİNE GETİREBİLİR

İşin bir de pazarlama yanı olduğunu belirten Kırık, şöyle devam etti: “Gelecekte bu mecralar üzerinde reklamlı içerikler oluşturulabilecek. İlerde belkide bir marka sadece bu tarz bir oyun için binlerce kişiyi istihdam edecek ve kendi markasının orada olmasını sağlayacak. Çünkü, dünyanın gözü burada olacak. Sosyolojik açıdan bakıldığında ise ağırlıklı olarak gençlerin katıldığı bir etkinlikte milliyetçilik ve kültürel genlerin ağır bastığını gördük. Her yerde bayraklar vardı. Hatta bayrak koruma nöbetleri yapıldı. Bu da bize aslında gençlerin apolitik olmadığını gösterdi ve yeni nesille ilgili önemli mesajlar da verdi.”

Haberin Devamı

TÜRK BAYRAĞINI GENÇLER KORUDU

REDDIT Place çok ilginç anlara da sahne oldu. 200 bin kişinin izlediği Kanadalı Xqc isimli bir internet yayıncısı takipçileriyle birlikte Türk bayrağının olduğu bölüme saldırı başlattı. Bunun üzerine Türkiye’nin tanınan yayıncılarından ‘Elraenn’ (Tuğkan Gönültaş) 120 bin kişiyle bayrağı korumaya aldı. Elraenn’in bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

FRANSA VE UKRAYNA DİKKATLERİ ÇEKTİ

DÜNYANIN en büyük çevrimiçi tuvalinde 4 günün sonunda eserler son dakikaya kadar korundu. Son saniyelerde ise ortaya bu büyük eser çıktı ve tuval yeniden beyaza büründü. Eserin son halinde özellikle Ukrayna ve Vladimir Zelenski sembolleri dikkat çekti. Ayrıca, Fransa bayrağı ve Fransa’ya ait şehir sembollerinin sıklıkla yer alması da eserde öne çıkan detaylardan oldu. Bununla birlikte, Messi-Ronaldo, Star Wars, Tesla gibi semboller de kullanıcılar tarafından tuvale işlendi. Düzenlenen etkinlikte en çok yapılan eser ülke bayrakları oldu. Tuvalin neredeyse her yerinde ülkelere ait bayraklar vardı.

Haberin Devamı