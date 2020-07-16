Philadelphia Fed İmalat Endeksi beklentinin üzerinde seyretti

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Philadelphia şubesi, temmuz ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Banka tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, temmuzda önceki aya kıyasla 3,4 puanlık azalışla 24,1'e düştü.

Bu dönemde pozitif seyrini koruyan endekse ilişkin piyasa beklentisi, temmuzda 20 değerini alması yönündeydi. Endeks, haziranda ise 27,5 seviyesine yükselerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı mart ayından itibaren izlediği negatif seyirden çıkmış ve toparlanma kaydetmişti.

Bu dönemde yeni siparişler endeksi 6,3 puanlık artışla 23'e yükselirken, sevkiyat endeksi 10 puanlık azalışla 15,3'e geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 24 puan artarak 20,1'e çıktı. Philadelphia Fed tarafından hazırlanan endekslerde sıfırın üstündeki değerler genişlemeye, altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.