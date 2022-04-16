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Phaselis Tüneli bugün açılıyor

#Phaselis Tüneli#Seyahat#Tünel
Phaselis Tüneli bugün açılıyor

Seyahat süresini 5 dakika, yolu da 1.9 kilometre kısaltan yılda 20 milyon lira tasarruf sağlayacak olan Phaselis Tüneli bugün açılıyor.

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Antalya ulaşımı rahatlatacak Phaselis Tüneli, bugün düzenlenecek törenle açılıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, video konferans yöntemiyle katılması beklenirken, açılış için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da Antalya'ya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Antalya’nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtilerek, “Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır” denildi.

Antalya’nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek karayolu yatırımlarının öneminin arttığına vurgu yapılan açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli’nin inşa edildiği kaydedildi.

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“20 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, video konferans yöntemiyle tünelin açılışına katılmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da açılış töreni için Antalya’ya geldiği açıklandı. Antalya’yı Ege’ye ve İç Anadolu’ya bağlayan Doğu-Batı aksı konumundaki Akdeniz Sahil Yolu’nun batı kesiminde yer alan tünelin bin 292 metre uzunluğunda çift tüpten oluştuğunun altı çizilen açıklamada, “Phaselis Tüneli, taşıt trafiğine 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Phaselis Tüneli ile büyük oranda dağlık yapıya sahip mevcut güzergahın ulaşım standardının artırılması amaçlandı. Tünel projesi ile bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde rahatlatıldı. her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ilinin batısında bulunan Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş, Kalkan gibi ilçelere erişim kolaylığı sağlandı. Ayrıca, bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürünlerin iç ve dış piyasalara konforlu ve kısa sürede taşınması imkanı tesis edildi. Güzergahta 1,9 kilometre, seyahat süresinde ise 5 dakika kısalma sağlayan tünel ile zamandan 11,1 milyon TL, akaryakıttan 8,9 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 20 milyon TL tasarruf edilecek, karbon emisyonu 1.842 ton azaltılacak” ifadelerine yer verildi.

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#Phaselis Tüneli#Seyahat#Tünel

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