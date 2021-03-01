MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPeyzaj sahası tanzim işleri yaptırılacaktır
GeriEkonomi Peyzaj sahası tanzim işleri yaptırılacaktır
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 01.03.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Peyzaj sahası tanzim işleri yaptırılacaktır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peyzaj sahası tanzim işleri yaptırılacaktır
Abone Olgoogle-news

Şarkışla Belediye Başkanlığı - Fen İşleri Müdürlüğü’nce peyzaj sahaları tanzim işleri yaptırılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Şarkışla Millet Bahçesi ve Gölet Çevresi Peyzaj Tasarım işi Sulama Sistemi, Çim ekimi, bitki temin ve dikimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi