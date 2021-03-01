Peyzaj sahası tanzim işleri yaptırılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Şarkışla Millet Bahçesi ve Gölet Çevresi Peyzaj Tasarım işi Sulama Sistemi, Çim ekimi, bitki temin ve dikimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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