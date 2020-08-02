Peynir okulu kuracaklar

TOBB Ardahan Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nesrin Arslangörür’ün yolu genç bir öğretmenken, çıkan tayinle Ardahan’la buluşmuş. Fen fakültesi fizik bölümünü bitirdikten sonra 1993’te Ardahan’a atanan Arslangörür, Ardahan’a taşındıktan sonraki hayatını şöyle anlattı: “Burada eşimle tanıştım ve evlendim. 27 yıldır Ardahan’dayım ve burayı çok seviyorum. Öğretmen olduğum için kırsalda genç kızlarımızın, kadınlarımızın durumunu görüyor ve birşey yapmak istiyordum. Eşim ticaretle uğraşıyor, bir de züccaciye dükkanı vardı. Ben de ona destek olmak istedim. Züccaciye magazasında sürekli yardımcı oluyordum. Ama bununla kalmadım. Kendimi sosyal girişimci olarak tanımladım ve ulaşabildiğim kadınlara ulaşmak için çaba sarf ettim. Esas derdim ise, Ardahan’da kadınlarımızın iş hayatına katılmasını teşvik etmek oldu. Bunun için de 7 arkadaşımla birlikte kooperatif kurduk, arkadaşlarımızın 3’ü kadın girişimciler kurulundan. Arıcılık yapmak istiyoruz. Ardahan’da hayvancılık da çok iyi. Kadınlar üretimde, ama daha çok ürettikleri ürünleri eşe-dosta veriliyor veya eşleri üzerinden maddi karşılığa dönüyor. Biz bunu değiştirmek istiyoruz.”

FASULYEMİZ, İÇİ DIŞI KIRMIZI ELMAMIZ

Arslangörür, Ardahan Kadın Girişimciler Kurulu olarak çalışmalarını da özetle şu şekilde aktardı: “2008 yılında kurul başkanlığına geldim. Daha çok eğitim çalışmaları yapıyorduk. Bu arada Ardahanlı Kadınlar Derneği’ni kurduk, oranın da başkanlığını üstlendim. Kadın çalıştayı yaptım, ‘Sınırda kadın’ olmak isimli bir çalıştaydı. Paneller, Doğu Anadolu bölge toplantısı, girişimcilik eğitimleri, finansal okur-yazarlık eğitimleri yaptığımız çalışmalardan bir kaçı. Yaşlı bakımıyla ilgili çalışmalar da yaptık. Bundan sonrasında ise bölgemize özel ürünlerin üretimine döneceğiz. Çok özel coğrafi işaretli ürünlerimiz var. İçi dışı kırmızı bir elmamız var. Bunun geliştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Kaz yemeğimiz, Hanak ilçesinin tel peyniri, Atalık Buğdayımız...Bunlara katma değer sağlamak için çalışma yürüteceğiz.”

30 ÇEŞİT PEYNİRİMİZ VAR

Aynı zamanda Atölye 75 isimli bir girişimleri olduğunu söyleyen Arslangörür, “Burada Ardahan’ın yerel peynirleri, Ardahanlı kadınlarla hayat buluyor. Biz buna ‘peynir okulu’ diyoruz. Ardahan’ın çok peyniri var, bir kısmı kaybolmuş. Tespit ettiğimiz 30 çeşit peynir var. Ardahan ve çevresinde her yaştan işsiz kadının iş bulabilmesi için bu projeyi önemsiyoruz. Peynirlerin yapımını teorik ve uygulamalı olarak göstereceğiz. Kadınların daha iyi koşullarda peynir üretebilmesi sağlanacak. Kooperatif üzerinden kadınların ürettikleri peyniri satmalarına da olanak verilecek. Ayrıca Ardahan Ticaret ve Sanayi Odamız bir ticaret ve pazarlama sitesi kuracak. Buradan da satış imkanı olacak. Bu kapsamda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’na, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Demirci’ye, TOBB Girişimcilik Müdürümüz Batuhan Demir’e ve Handan Köse’ye çok teşekkür ediyoruz. Katkıları çok kıymetli.”

TOBB ARDAHAN KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI:

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR? Soldan sağa: Gülsün Evrendilek, Özlem Eştürk, Tülay Erdoğan, Cevriye Köksoy, Selmi Yılmaz, Nesrin Arslangörür, İlknur Çoban

Gülsün Evrendilek: Üniversitede akademisyenim. Kadın Girişimciler Kurulu’nda da akademik üye olarak varım. Projelerin yazılması, fon kaynaklarının kadınların girişimciliğinin artırılması için kullanılması gibi konularda destek veriyorum. Eğitimle, sanayinin bir arada olması için çalışıyoruz. Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde de görevliyim. Daha önce de Bolu’da Kadın Girişimciler Kurulu’nda yine akademik üye olarak faaliyet gösteriyordum. Üniversitede gıda mühendisliği alanındayım. Bu alanda da eğitimler veriyoruz. En son Peynir Okulu projesini yazdık. Köylere gittiğimizde hiç gün yüzüne çıkmamış çok güzel peynirler olduğunu görüyoruz. Bunların üretilmesi, pazarlanması için profesyonel desteğe ihtiyaç var. Biz de bu nedenle ihtiyacı olan kadınların üretim yapabilecekleri donanımları sağlamak istiyoruz. Ardahan’daki peynir profilini çıkaracağız ve peynirleri yaşatıp, kadınlarımıza istihdam sağlayacağız. Öğrenciler de bu projeden yararlanacak.



Özlem Eştürk: Ardahan Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesiyim. Akademik danışman ve kurul üyesiyim. Ardahan’da özellikle kadın istihdamını artırmak için faaliyetlerimiz var. Kadın Girişicimler Kurulu’ndan 3 üyeyle birlikte kooperatif de kurduk. Unutulmaya yüz tutmuş yerel ürünler için çalışmalar yapıyoruz, kişisel pazarlama, e-ticaret eğitimleri veriyoruz. İki yıldır da kuruldayım.

Cevriye Köksoy: Bir şirketimiz ve şarküterimiz var. Daha çok Ardahan’ın doğal ürünlerini, bal, tereyağı, peynir, kuru meyvelerini satıyoruz. Ben de şarküteriye destek oluyorum. Şarküteriyi çok yeni açtık. Öncesinde de arılarımız vardı. Arılar aslında kayınperedimden bize miras kaldı. Şimdilerde arılarımızın sayısını artırıp, üretimlerini artırmak istiyoruz. Arılarımızın ürettiği doğal bala çok güveniyoruz.



Selmi Yılmaz: Gazeteciyim. Ben mesleğe eşim vasıtasıyla başladım. Eşim gazeteciydi, ben de eşime yardım için matbaaya gidip gelirken, sektöre dahil oldum. 2002 yılında başladım ve halen eşimle birlikte gazetecilik yapıyoruz. 35. yılımız. Yerel bir gazetemiz var. Ardahan küçük bir il ve gazetecilik yapmak zor. Ama severek yapıyoruz işimizi. Bir kızım da, bizden el aldı ve Sivas Üniversitesi’nde gazetecilik bölümünü bitirdi. Şimdi o da tatil için bizimle birlikte.



İlknur Çoban: Ardahan Belediyesi’nde memur olarak görev yapıyorum. Daha önceleri ise, Ardahan valiliği ve İl Özel İdaresi’ne bağlı Ardahan Kalkınma ve Geliştirme Vakfı’nda müdürlük yapıyordum. Birçok proje yaptık, birçok kadına istihdam olanağı sağladık. Halıcılık öğrenerek, bir sürü kadın iş sahibi oldu.

TEK BAŞIMA BİR İNŞAATI BİTİREBİLİRİM

Tülay Erdoğan: İnşaat projeleri üzerinde çalışıyorum ama mimar veya mühendis değilim. Şirket ortaklığım var. Bir inşaat mühendisinin yanında, 1994 yılında çalışmaya başladım. Proje çizmeyi, inşaatın aşamalarını öğrendim. 2002 yılında da şirket ortağı oldum. İhaleler aldım, inşaatlarda çalıştım. Okul inşaatları, yollar, sağlık ocağı inşaatları yaptım. Şu anda mimarlarımız, mühendislerimiz, ustalarımız, kalfalarımız var. Ama ben kendim de sıfırdan bir inşaatı alıp bitirebilirim. Projeyi çizerim, gerekli ustaları temin ederim, ruhsatını alırım, A’dan Z’ye bir projenin tüm detaylarını aşama aşama yapabilirim. Ardahan küçük bir yer. Ben bu işe 1994’te ilk başladığımda insanlar önce kabullenemedi. Ama geldiğim noktada çok şükür herkes kabullendi. Müşteriler de artık bizi tercih ediyorlar. Bu süreçte 3 de kızım oldu.