Peugeot’ta hedef 25 bin SUV satışı

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Markanın satışlarının yarısı ise 2008, 3008 ve 5008 modellerinden oluşan SUV ailesi oluşturacak. Açıklama, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da otomotiv basınıyla bir araya gelen İbrahin Anaç’tan geldi. 2021’de filo satışlarından çok perakende yani bayiden tüketiciye satışa odaklandıklarını belirten Anaç, yaptığı yıllık değerlendirmede, “Bu dönemde toplam satışlarda yüzde 11 geriledik ama perakende satışlarda yüzde 10 büyüdük. Bu bizim tercihimizdi. Geçen sene 29 bin adet binek araç satarak 6. marka olduk. B-SUV sınıfını 2008 modelimizle yüzde 16 pazar payı elde ederek lider konumda tamamladık. Toplam SUV pazarında ise yüzde 10 pazar payıyla ikinci sıradayız” dedi.

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot’nun bu yılki hedeflerini de, “Bu yıl tedarik sıkıntıları, çip krizi gibi birçok etkene rağmen yüzde 20 büyüyerek pazar payımızı 1 puan arttırmak ve yüzde 6’ya çıkarmak istiyoruz. Önceliğimiz yine SUV olacak. Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası SUV’dan gelmeye devam edecek. Hatchback’te yeni 308’le çok daha güçlü hale geleceğiz. Hafif ticari atağımız da bu sene devam edecek” sözleriyle anlattı.

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PAZAR 750 BİN OLUR

İbrahim Anaç, toplam pazar beklentileriyle ilgili olarak ise şu açıklamayı yaptı: “Bu yıl iç pazar satış adetlerinin geçen seneye benzer (737 bin) şekilde, belki bir miktar üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Çünkü, 2018 yılından beri ötelenmiş bir talep var. Yine filo tarafında özellikle ötelenmiş bir talep var. Yoğun bir turizm sezonu bekleniyor. Tüm bunları göz önüne aldığımızda 750 bin adetlilk bir pazar öngörümüz var. Tabi ki, bu hesapta Rusya-Ukrayna savaşının doğurabileceği anormal etkiler yok. Olağanüstü bir şey olmazsa pazarın bu seviye kapanacağını düşünüyoruz.” Anaç ayrıca, tedarik sıkıntılarından dolayı halen tüketici talebini tam olarak karşılayamadıklarını ve talebin gerisinde olduklarını da ekledi.

ELEKTRİKLİ SUV 2008 GELİYOR

PEUGEOT Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, bu yıl binek otomobil tarafında yeni 308 ile elektrikli 2008’i Türkiye’de satışa sunacaklarının bilgisini verirken, hafif ticari araçlarla ilgili, “Ürün gamımızı genişleteceğiz. Expert modelinde Combi Van getirme planımız var. Önümüzdeki günlerde bu modeli de pazara sunacağız” ifadelerini kullandı. Anaç, 2023 yılında ise daha çok elektrikli modeli Türkiye yollarıyla buluşturmayı plandıklarını söyledi.