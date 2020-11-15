Petrolün gözü ilk aşıda

Tarihi düşüşler yaşayan petrol, aşı çalışmaları hakkındaki olumlu haberlerle son dönemlerin en hızlı yükselişini yaşayarak pandemi öncesi seviyesi olan 45 doların üstüne çok yaklaştı. Uzmanlara göre önümüzdeki aylarda dünya vatandaşlarına yapılan ilk aşılar ile petrol fiyatları hızla 50 doların üzerine çıkacak. Bunda en büyük pay havacılık sektöründeki hareketlenme olacak.

Koronavirüs salgınında en büyük darbeyi yiyen sektörlerin başında gelen petrol piyasalarının gözü virüse karşı geliştirilen aşıların dağıtım ve uygulanma takviminde. 2019’un sonu ile birlikte tüm dünyayı esir alan salgın bu yılın başında bir pandemiye dönüşmüş ve ülkeler vatandaşlarını korumak için sınır kapılarını kapatıp ev karantinalarına yönelmişti. Salgından korunma anlayışı ekonomileri durma noktasına getirmiş ve sanayide çarklar dönmeye bir süre ara vermişti. Bu nedenle enerji talebine olan zayıflama petrol piyasalarını derinden etkiledi ve petrol fiyatları tarihin en büyük düşüşlerini yaşadı.

OLUMLU HABER ETKİSİ

Zaman zaman karantinaların sonlanması ve alınan tedbirlerin gevşetilmesi ile çıkışlar yaşayan petrol fiyatları aynı şekilde bazı bölgelerden salgının etkisini arttırdığına yönelik gelen haberlerle düşüşler gösterdi. Ancak bu hafta itibari ile petrol fiyatları pandemi öncesi seviyesine yani 45 doların üzerine aşı çalışmaları konusunda gelen olumlu haberlerle çok yaklaştı. Uzmanlara göre aşı haberleri yukarı yönlü bu gidişi daha da güçlendiriyor ancak hala virüs nedeniyle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadan gelen vaka ve ölüm sayılarındaki rekor haberleri petrolün daha da yukarı gitmesini engelliyor. Petrol gelen olumlu ve olumsuz haberler arasında dalgalı bir seyir yaşıyor.

İLK AŞI BEKLENİYOR

Peki bundan sonra ne olacak? Uzmanlara göre petrol fiyatlarında pandemi öncesi seviyelere dönmemiz çok uzak değil. Buradaki kritik nokta ise aşı çalışmalarının dünya vatandaşlarına hangi sürede ulaşacağı ve nasıl uygulanacağı. ABD ve AB aşı çalışmasını yürüten şirketle ön anlaşmaları yaptı. Ancak diğer dünya ülkelerine da aşının hızlı ulaşması aynı zamanda havacılık sektörü için kritik. Turizm ve diğer seyahatlerin eski seviyelere gelmesi için 6 ay ila 1 sene içerisinde aşılanma oranının en az 50 seviyelerine ulaşması gerekiyor. Uzmanlar aşı çalışmalarında en kolay kısmın ise bu olduğunu belirtiyor. Zira uzmanlara göre geçtiğimiz hafta aşı haberi ile tekrar 45 dolar bandına kadar çıkan petrolde ocak ayı başında 50 doların üstü uzak ihtimal değil. Aşılanmadaki hız ve başarı ise petrolü hızla 60 dolar seviyelerine çekebilir.

ARZ KARARI OLUMLU ETKİLEDİ

Petrol fiyatlarını olumsuz etkileyen diğer bir etken de düşük talebe rağmen arz tarafında yaşanan bolluktu. OPEC’in üretime yeniden başlamayı 6 ay kadar erteleyeceğine dair haberler petrolün son günlerdeki kazançlarını korumasına neden oldu.