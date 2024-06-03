×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLER Ekonomi Haberleri

Petrolde üretim kesintisi 1 yıl uzayacak

Güncelleme Tarihi:

#Petrol#Üretim Kesinti#OPEC
Petrolde üretim kesintisi 1 yıl uzayacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

SUUDİ Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi bir araya geldiği 37. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Haberin Devamı

Toplantıdan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı sonucu çıktı. Petrol fiyatları, birçok OPEC+ üyesinin bütçelerini dengelemek için ihtiyaç duyduğu seviyenin altına inmişti. Koalisyon üyeleri bütçe dengeleri açısından üretim kesintilerinin devamından yanaydı. En büyük petrol ithalatçısı Çin’deki yavaş talep büyümesine ilişkin endişeler, gelişmiş ekonomilerde artan petrol stoklarla birlikte fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştı. OPEC ve OPEC+ 2022’ sonundan bu yana bir dizi üretim kesintisi gerçekleştirmişti. OPEC+ üyeleri şu anda üretimlerini günde toplam 5.86 milyon varil ya da küresel talebin yaklaşık yüzde 5.7’si oranında azaltıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Petrol#Üretim Kesinti#OPEC

BAKMADAN GEÇME!