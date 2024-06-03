Petrolde üretim kesintisi 1 yıl uzayacak

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Toplantıdan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, yıl sonunda süresi dolacak üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldığı sonucu çıktı. Petrol fiyatları, birçok OPEC+ üyesinin bütçelerini dengelemek için ihtiyaç duyduğu seviyenin altına inmişti. Koalisyon üyeleri bütçe dengeleri açısından üretim kesintilerinin devamından yanaydı. En büyük petrol ithalatçısı Çin’deki yavaş talep büyümesine ilişkin endişeler, gelişmiş ekonomilerde artan petrol stoklarla birlikte fiyatlar üzerinde baskı yaratmıştı. OPEC ve OPEC+ 2022’ sonundan bu yana bir dizi üretim kesintisi gerçekleştirmişti. OPEC+ üyeleri şu anda üretimlerini günde toplam 5.86 milyon varil ya da küresel talebin yaklaşık yüzde 5.7’si oranında azaltıyor.