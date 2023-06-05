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Petrolde Suudi Arabistan hamlesi! Yükseliş olabilir

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#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrolde Suudi Arabistan hamlesi Yükseliş olabilir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 07:45

Suudi Arabistan'ın Temmuz ayında üretimi gönüllü olarak daraltacağını açıklaması sonrasında petrolde yükseliş görüldü.

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Petrol fiyatları OPEC+ üyelerinin aldıkları kararlarla yön bulmaya devam ediyor. Suudi Arabistan, gönüllü üretim kısıntısını Temmuz ayında da derinleştirme kararı aldı. Bu gelişmenin etkisiyle brent petrol fiyatları yükselişe geçti.

ÜRETİM KISINTILARININ 2024'E UZAMASI GÜNDEMDE

Suudi Arabistan Mayıs ayında günlük 10 milyon varil üretim kısıntısına gitmişti. Temmuz ayında bu rakamın 9 milyon varil civarına inmesi beklenirken Petrol üretim kısıntısının 2024'e kadar sürebileceği de gündeme geldi. Böylece petrol fiyatlarında 100 dolar seviyelerinin görülebileceği uzmanlar tarafından belirtildi.

Uzmanlar Fed'in faiz artırımlarını durdurması ve küresel ekonomide ters rüzgarların güç kaybetmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın da arz kısıntısının desteği petrolü 100 dolara çıkarabilir.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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