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Petrolde arz düşüşü beklentisi! Fiyatlar yükselişte

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#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrolde arz düşüşü beklentisi Fiyatlar yükselişte
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 08:16

ABD'de kar fırtınası, Rusya'da ise konan yaptırımlar nedeniyle petrol fiyatlarında yükseliş meydana geldi.

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Petrol fiyatları hızlı gerilemesini sonlandırdı. ABD'de kar fırtınalarının olması ve Rusya'ya karşı gelen yaptırımlar nedeniyle arzın azalacağı beklentisi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını artırdı.

Batı'nın Rusya'ya karşı aldığı fiyat sınırı uygulamasına karşılık olarak Rusya tarafının da petrol üretimini günlük 500-700 bin varil azaltacağına yönelik beklentiler yükselişi destekledi.

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Brent Petrol 82,82 dolara kadar yükseliş yaşadı. Şu sıralar yüzde 1,40 oranında primle 82,11 dolar seviyesinde işlem görüyor. Batı Teksas petrolü ise 85 cent artışla 78,34 dolardan alıcı buluyor.

Analistler Brent petroldeki hareketliliğin devam etmesi halinde ilk hedefin 83,30 dolar olacağına geri çekilmelerde ise desteğin 80,55 dolar olabileceğini belirtiyorlar.

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Batı Teksas petrolünde ise ilk direncin 79,20 dolar olduğu bunun aşılması halinde 80,60 doların görülebileceği, destek olarak da 77,15 dolar öne çıkıyor.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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