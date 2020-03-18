Petrolde 25 dolar sesleri

Petrol fiyatları koronavirüsün küresel ekonomiyi etkisi altına almasının ardından aşağı yönlü baskılanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında Suudi Arabistan ve Rusya’nın üretim kesintisi konusunda anlaşamamasının ardından yüzde 30’lük bir fiyat düşüşü yaşamış ancak hafta içi kayıplarının bir kısmını telafi ederek 35 dolar seviyelerinde seyretmişti. Petrol bu haftaya da koronavirüsün uluslararası ekonomideki olumsuz etkileri nedeniyle yüzde 10’luk bir düşüşle başladı. Petrol 2 hafta içerisinde 51 dolardan 29 dolara kadar gerilerken 25 dolar senaryoları konuşulmaya başlandı. Geçen yıl global petrol talebindeki artışın yüzde 80’inin sadece Çin’den geldiğini söyleyen Global Energy Research (GER) Partners Araştırma ve Strateji Direktörü Emin Emrah Danış, “Bu defa petrolde küresel bir talep zayıflaması var ve sürecin ne zaman biteceğini kimse bilmiyor” dedi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşle benzinin litre fiyatına 25 kuruş daha indirim yapıldı. Benzinde 11 Mart’ta 60, 14 Mart’ta 51 kuruş indirime gidilmişti. Ardından önceki gün 7 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Son olarak benzinin litre fiyatı 5.60 liradan 5.35 liraya düştü.