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Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor

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#Petrol#Doğal Gaz#Üretim
Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 10:46

Türkiye'nin günlük petrol ve doğal gaz üretiminde rekor kırıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X hesabından paylaştığı verilere göre, 15 Ağustos tarihinde doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 M3/gün, 17 Ağustos'ta petrol üretimi 107 bin 621 varil/gün üretimle rekor kırdı.

Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.

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#Petrol#Doğal Gaz#Üretim

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