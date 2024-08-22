Petrol ve doğal gaz üretiminde rekor

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın X hesabından paylaştığı verilere göre, 15 Ağustos tarihinde doğal gaz üretimi 7 milyon 609 bin 427 M3/gün, 17 Ağustos'ta petrol üretimi 107 bin 621 varil/gün üretimle rekor kırdı.
Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz." dedi.
Milli Enerji ve Maden Politikamız çerçevesinde, kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkân ve kabiliyetlerimiz ile enerjide dışa bağımlılığı bitirme yolunda büyük bir kararlılıkla ilerliyoruz. pic.twitter.com/eqsR0CmxNp— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) August 22, 2024