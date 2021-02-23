Petrol ve altın yükseliş kaydetti

ABD'de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin yakın dönemde onaylanacağına bağlı olarak zayıflayan doların küresel düzeyde gerilemesi, altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketlerini destekledi ve sarı madenin ons fiyatı 1,810 doları da aştı.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.71 artışla 65.40 dolar,



- Batı Teksas yüzde 0.82 artışla 62.68 dolar,



- altın yüzde 0.24 artışla 1,812.69 dolar,



- gümüş yüzde 0.52 düşüşle 28.12 dolar,



- bakır yüzde 1.93 artışla 9,113.50 dolar,



- platin yüzde 0.04 artışla 1,274.88 dolar,



- paladyum yüzde 0.22 artışla 2,403.63 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 409 lira, çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2,7328 liradan satıldı.



Gedik Yatırım'ın günlük bülteninde, petrol fiyatlarındaki yükselişin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:



"Yabancı kurumlardan gelen raporlar, petrol fiyatlarının bu yıl içerisinde toparlanacağı yönünde ve öngörülerini 2.çeyrek sonrası için yukarı yönde revize ediyorlar.



"Bu beklenti, fiyatlar açısından olumlu. Dolar çok güçlü değil ve teşvik paketine dair beklentilerde, petrol fiyatlarını desteklemekte.



"Gelecek hafta, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) aylık toplantısı bulunuyor. Rusya ve Suudi Arabistan arasında anlaşmazlık olabileceğine yönelik beklentiler konuşuluyor.



"Rusya'nın arzı artırmak ve kesintileri azaltmak için istekli olduğu, Arabistan'ın da bu konuda acele etmek istemeyeceği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu toplantıda önem arz etmekte. Gelecek hafta için önemli."



Bültende, ons altını 1800 doların üzerinde işlem gördüğü belirtilerek. "Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de sunumu bulunuyor. Sunum öncesinde altında yukarı yönlü bir ivme izleniyor" denildi ve eklendi:



"Teşvik paketine dair gelişmelerinde etkili olduğu dikkat çekiyor. ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesinin paketi onayladığı ifade edildi. Paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi'nden geçmesi bekleniyor. Paketin hayata geçirilme beklentisi, altın pozitif.



"Piyasalarda, doların da çok güçlü olmaması, altının bu hareketini şimdilik destekliyor. Bugün için Powell ve ABD verileri takip edilecek. Altında oynaklık yüksek."