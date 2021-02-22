Petrol ve altın fiyatları yükseldi

ABD Hazine tahvil getirilerindeki artışın altına olan talebi düşürmesiyle, 1,780 doların altına gerileyen altın fiyatları gelen alımlarla 1,790 doların da üzerine yükseldi.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 1.72 artışla 63.92 dolar,



- Batı Teksas yüzde 1.45 artışla 60.12 dolar,



- altın yüzde 0.67 artışla 1,793.37 dolar,



- gümüş yüzde 1.37 artışla 27.58 dolar,



- bakır yüzde 3.89 artışla 8,941.00 dolar,



- platin yüzde 1.72 artışla 1,299.11 dolar,



- paladyum yüzde 1.59 artışla 2,418.22 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada, gram altın 403 liraya, çeyrek altın 677 liraya, Cumhuriyet altını da 2,685 liraya yükseldi.



Ünlü&Co günlük bülteninde, ons altının geçen haftayı zayıf tamamladığına işaret edilerek, şöyle denildi:



"Geride bıraktığımız haftayı yüzde 2.26 değer kaybı ile tamamlayan altının ons fiyatı böylece yılın başından bu yana haftalık bazda en sert ikinci değer kaybını yaşamış oldu.



"Genel hatlarıyla baktığımızda ise altının trend değişimi yakalamasını sağlayacak nitelikte bir konjonktürde olduğumuzu düşünmüyoruz.



"Özellikle tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruması altının destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştıran bir zemin yaratıyor.



"Kaldı ki, altının teknik görünümünün de çok iç açıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada zaman zaman görülen yukarı yönlü denemelerin henüz kritik teknik seviyelerin aşılmasını sağlayacak bir sonuca erişememesi şimdilik iyimser bir tablo oluşmasına izin vermiyor."



İntegral Yatırım’ın bülteninde, petrol fiyatlarının yeni haftaya yükselişle başladığına işaret edilerek, şöyle denidi:



"Teksas petrol rafinerilerinde üretimin normal çalışma seviyesine dönmesi 3 hafta kadar zaman alabileceğinden petrol fiyatları yükseliyor.



"Beklenmedik bir şekilde Teksas bölgesini etkisi altına alan soğuk hava bölgede günlük 4 milyon varil ham petrol üretiminin aksamasına neden oldu.



"Ayrıca, teşvik paketine dair beklentilerin artması ve dünya genelinde aşı uygulamalarının hız kazanması da petrol fiyatlarını destekliyor."



"Koronavirüs önlemlerinin petrol talebi üzerindeki etkisi, aşı tedariki, teşvik paketi ve salgın kaynaklı gelişmeler petrol piyasasının gündeminde olmaya devam edecek."