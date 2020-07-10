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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 10.07.2020 - 12:22,Son Güncelleme:

Petrol talebi 2. çeyrekte günde 16.4 milyon varil düştü

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Petrol talebi 2. çeyrekte günde 16.4 milyon varil düştü
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre günde ortalama 16.4 milyon varil düştüğünü açıkladı.

IEA’nın raporuna göre talepteki daralma, ekonomide Covid-19 pandemisi kaynaklı kısıtlama ve kapatma uygulamalarından kaynaklandı.

Raporda, petrol talebinde daralma öngörüsü 2020 yılının tamamı için 7.9 milyon varil olarak belirtildi, buna karşılık 2021 yılında 5.3 milyon varil talep artışı öngörüldü.

EIA verilerine göre küresel petrol üretimi de, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun kısıntılarıyla, Haziran’da günde ortalama 2.4 milyon varil düşüşle, son dokuz yılın en düşük düzeyi olan günde ortalama 86.9 milyon varile düştü.

EIA 2020 yılının tamamında küresel petrol üretiminin günde ortalama 7.1 milyon varil düşeceğini, 2021 yılında ise 1.7 milyon varil artacağını öngördü.

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