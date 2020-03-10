Petrol nasıl alınır?

Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte yatırımını petrole çekmek isteyenler arayışa girdi. Petrolde fırsat olduğunu hissedenler fiziki olarak olmasa da forex ile petrol alım-satımı yapabiliyor.

Petrol fiyatları uzun süredir görmediği 30 dolar seviyelerine geriledi. OPEC’de anlaşma çıkmaması ve Suudi Arabistan’ın üretimi kısma yönünde sinyal vermemesi petrol fiyatlarında sert düşüşlere neden oldu.

Coronavirüsün tüm dünyaya yayılıyor olması ve bunun da ticareti olumsuz etkilemesi nedeniyle petrole olan talep düşüşe geçti. Petrol talebindeki düşüş nedeniyle fiyatlarda da sert düşüşler yaşandı.

FOREX İLE İŞLEM YAPILABİLİR

Petrolü fiziki olarak almadan kontrat ile satın alınıyor. Petroldeki düşüş ve yükselişe göre hareket etmek isteyen yatırımcılar forex ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor.



Petrol almak isteyenler kaldıraçlı işlemlerle Amerikan ham petrolü ve Brent petrol satın alabiliyor.

Vadeli kontratların vade başlangıç ve bitiş tarihleri bulunuyor. Vade bitiş tarihinde açık olan pozisyonlar otomatik olarak kapatılıyor. Petrol vadeli bir ürün olarak işlem görüyor.

Son dönemde özellikle petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile beraber, hem brent petrol hem de Amerikan ham petrol kontratları, fark kontratları (CFD) arasında en çok tercih edilen ve en çok işlem gören enstrüman konumuna yükseldi. Petrol fiyatlarında aşağı veya yukarı yönlü sert hareketler, küresel ekonomilerin büyüme, cari açık ve sanayi üretimi gibi makro ekonomik değişkenlerini etkiliyor.

FOREX’TE PETROL NASIL ALINIR?

Amerikan Ham Petrol alımıyla ilgili örnek vermek gerekirse yatırımcı 1’e 10 kaldıraçlı piyasada işlem yapabilmek için öncelikle teminatın bulunması gerekiyor. Bu da yaklaşık olarak 1 varil petrol fiyatı 36 dolar civarındaysa teminat tutarının 3600 dolar olması gerekiyor. Bu teminatın nedeni ise aldığı pozisyonun büyüklüğünün 1000 varil olacak olması ve 1000X36=36.000 dolar formülünden kaynaklanıyor. Yatırımcı ham petrolde 36 dolar seviyesinden alış yaptığında ve pozisyonunu 40 dolar seviyesinde kapadığında 3 bin dolar kazanç sağlamış oluyor.

Kaldıraçlı işlem yapacak kişilerin bu konuda bilgili olması ve kayıp/kazançları arasında büyük farkların bulunabileceğini de göz önüne alarak işlem yapması gerekiyor. Bilgi eksikliğinin olması durumunda büyük zarar etme olasılığı yükseliyor.