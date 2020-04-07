Petrol kayıplarını telafi etti

Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın petrol fiyatlarının cari seviyelerde kalması halinde ciddi tarife uygulayabileceği sözleri ve Suudi Arabistan gibi müttefiklerine baskıyı artıracağı mesajları düşüşün sınırlı kalmasını sağladı. ICE’de Brent petrolünün varil fiyatı perşembe ve cuma günü yaşanan hızlı yükselişin ardından dün açılışta yüzde 7’ye varan düşüş yaşasa da çabuk toparlandı. Sabahın erken saatlerinde 30.03 dolar/varile kadar gerileyen brent petrolünün varil fiyatı gün içinde ortalama 33.51 dolar seviyesinden işlem gördü.