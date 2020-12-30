Petrol ithalatı azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ekim ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 22,5 azalışla 2 milyon 328 bin 557 ton olarak kayıtlara geçti.



Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 929 bin 798 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 456 bin 634 tonla Norveç ve 30 bin 744 tonla Rusya izledi.

Söz konusu dönemde, motorin ithalatı ise yüzde 10,5 düşüşle 900 bin 989 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.



Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,4 azalarak 3 milyon 436 bin 900 ton oldu. Bu dönemde, ham petrol ithalatındaki düşüş toplam ithalatın gerilemesini sağladı.

Ekimde benzin satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 artarak 212 bin 448 ton olurken, motorin satışları da yüzde 2,5 artışla 2 milyon 411 bin 680 tona yükseldi. Toplam petrol ürünleri satışları ise ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artışla 2 milyon 734 bin 585 tona ulaştı.



PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATI YÜZDE 33,9 AZALDI



Havacılık yakıtları ihracatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 66 azalarak 188 bin 821 tona geriledi. Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlar ve havacılık sektörünün durma noktasına gelmesi, havacılık yakıtları ihracatının düşmesine neden oldu.



Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 3,1 artışla 103 bin 341 ton olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 15,7 azalışla 254 bin 706 tona düşerken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 41 azalarak 191 bin 127 tona geriledi.



Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 33,9 azalışla 911 bin 348 tona düştü.



PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 9,8 DÜŞÜŞ



Motorin türleri üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 artışla 1 milyon 432 bin 264 tona yükselirken, benzin türleri üretimi yüzde 8,8 azalarak 420 bin 594 ton oldu.



Havacılık yakıtları üretimi yüzde 73,1 düşüşle 150 bin 92 ton, denizcilik yakıtları üretimi ise yüzde 10,8 azalışla 74 bin 996 ton olarak belirlendi.



Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yüzde 9,8 azalarak 2 milyon 923 bin 909 tona geriledi.

Muhabir : Nuran Erkul KayaYayınlayan : Emin Tamer Toğanaş