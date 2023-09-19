Petrol için korkutan tahmin

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ABD'li petrol devi Chevron'un CEO'su Mike Wirth, petrol fiyatlarına ilişkin tahminini açıkladı. Wirtg petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşmaya yaklaştığını açıkladı.

Wirth, arzın daraldığı, stokların azaldığı ortamda trendin varil başına 100 dolar seviyesini gösterdiğini belirtti.

Wirth, yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde etkili olduğunu ancak ABD ekonomisinin bunu tolere edebildiğini söyledi.

ICE'de Kasım vadeli Brent petrolünde fiyat bugün 55 sent artışla varil başına 94,98 dolara yükselirken, NYMEX'de Batı Teksas petrolünde fiyat 92 sent artışla 92,40 dolar oldu.