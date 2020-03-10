Petrol Güreşi

Düşen petrol fiyatlarına karşı petrol üretiminin azaltılması planını devreye sokmak isteyen Suudi Arabistan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin (OPEC+) zirvesinde Rusya’ya petrol üretimini azaltalım önerisini sundu. Rusya bunu kabul etmedi. Sonrasında Suudi Arabistan, petrol üretimini günlük 10 milyon varilin üzerine çıkaracağını açıkladı. Petrol fiyatları çakıldı. Üstüne bir de Rus kamu petrol tekeli Rosneft’in, Suudi Arabistan’a aynı şekilde yanıt verip nisanda üretimi artırmayı planladığı haberleri yayılınca petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Dün, Brent türü ham petrolün varil fiyatı 31.27 dolara kadar geriledi. Ham petrol fiyatları Şubat 2016’dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Ayrıca yüzde 30’un üzerinde düşüşle Ocak 1991’deki Körfez Savaşı’ndan bu yana yüzdelik bazda en sert günlük kaybını kaydetti. Ocak ayında 65 dolar seviyelerinde olan petrol fiyatının bu kadar düşmesi Türkiye ve diğer tüketici ülkelere yarıyor.