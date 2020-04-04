Petrol fiyatlarındaki düşüş Orta Doğu ekonomilerini zorluyor

Düşük petrol fiyatları Orta Doğu ekonomilerini tehdit ediyor. Son dönemde 30 doların altında seyreden petrol fiyatları Suudi Arabistan, Irak, İran ve Nijerya gibi petrol gelirlerine bağlı ekonomiler için giderek daha büyük bir risk oluşturuyor.



Primary Vision Enerji Analisti Rossano "Petrol ihraç eden ülkelerin ekonomik kayıpları çok büyük olacak. Mevcut borç yükü sebebiyle bu ülkelerin ekonomilerinin daha da kötüye gideceğini öngörüyoruz. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında en sıkıntılı olan Suudi Arabistan. Özellikle Kovid-19 öncesinde İran ve Irak'ta yerel çapta yaşanan protestolar sebebiyle bu ülkelerdeki risklerin de çok büyük olduğunu söyleyebiliriz" dedi.



IEA MENA Program Direktörü Al-Saffar "Irak'ın bu yılki gelirleri geçen yıla göre yaklaşık yüzde 70 azalarak 30 milyar dolar seviyesine düşecek. Nijerya'nın gelirleri ise yüzde 75 azalarak 11 milyar dolar seviyesinde kalacak" açıklamasında bulundu.