Petrol fiyatlarında sert yükseliş!

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, önde gelen üreticilerin arz kısıntısını disiplin içinde uygulamaya devam etmelerine ve akaryakıt talebinde toparlanmanın piyasalara destek vereceği beklentileri ile 13 ayın zirvesini gördü.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 61,18 dolar seviyesine kadar yükselişin ardından 46 cent artışla 61,02 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 43 cent yükselişle 58,40 dolar seviyesinde.



Analistler, ABD'de yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda ilerlemelerin devam etmesini yarattığı iyimserliğin, aşılama hızlandıkça ekonomik büyümenin daha da ivme kazanacağı beklentilerinin petrol fiyatlarını yukarı çektiğini vurguluyorlar.



Brent petrolünde ilk direnç noktasının 61,432 dolar/varil olduğuna işaret eden analitler, yukarı hareketin 61,74 dolar/varile kadar devam edebileceğini de ifade ediyorlar. Geri çekilmelerde ilk destek 60,64-60,43 dolar/varil aralığı.



Piyasalar bugün API'nın açıklayacağı ABD haftalık petrol stok verilerini izleyecekler.