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Ekonomi
Haber Giriş: 09.02.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Petrol fiyatlarında sert yükseliş!

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Petrol fiyatlarında sert yükseliş!
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Petrol piyasasında arz kısıntısının uygulanmasının sürmesi, akaryakıt talebine olan artışla birlikte fiyatlar 61 dolara kadar yükseldi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, önde gelen üreticilerin arz kısıntısını disiplin içinde uygulamaya devam etmelerine ve akaryakıt talebinde toparlanmanın piyasalara destek vereceği beklentileri ile 13 ayın zirvesini gördü.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 61,18 dolar seviyesine kadar  yükselişin ardından 46 cent artışla 61,02 dolar seviyesinden işlem  görüyor. NYMEX'de Batı Teksas petrolü de 43 cent yükselişle 58,40 dolar seviyesinde.

Analistler, ABD'de yeni koronavirüs teşvik paketi konusunda  ilerlemelerin devam etmesini yarattığı iyimserliğin, aşılama hızlandıkça ekonomik büyümenin daha da ivme kazanacağı beklentilerinin petrol  fiyatlarını yukarı çektiğini vurguluyorlar.

Brent petrolünde ilk direnç noktasının 61,432 dolar/varil olduğuna  işaret eden analitler, yukarı hareketin 61,74 dolar/varile kadar devam  edebileceğini de ifade ediyorlar. Geri çekilmelerde ilk destek 60,64-60,43 dolar/varil aralığı.

Piyasalar bugün API'nın açıklayacağı ABD haftalık petrol stok  verilerini izleyecekler.

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