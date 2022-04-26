Petrol fiyatlarında ‘Çin’ gerginliği! Risk sürüyor mu?

Haberin Devamı

Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sürerken, Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlerde 100 doların altına gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü. Haftanın ikinci işlem gününde de petrol fiyatlarında değer kaybı sürüyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşte, Çin’de Covid-19 sebebiyle can kayıplarının artması öne çıkıyor. Çin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda bulunurken; petrol piyasasında talebin zayıflayacağına dair beklentiler piyasalar tarafından fiyatlanmaya devam ediyor. Bugün Çin Merkez Bankası’ndan gelen ekonomiye destek mesajıyla piyasalar biraz nefes alsa da yeterli bulunmadı ve fiyatlar üzerinde ciddi değişiklikler yaşanmadı. Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Analisti İdil Su Kesken, “Çin, petrolde büyük bir ithalatçı konumda ve petrolde olası bir talep azalması, fiyatlarda aşağı yönlü bir risk oluşturuyor” şeklinde değerlendirdi.

Haberin Devamı

Diğer taraftan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma politikasında daha da agresifleşeceği beklentisi dünyada dolar varlıklarını güçlendirirken; bu durum petrol fiyatlarına olumsuz yansıyor. Fed para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 3-4 Mayıs’ta toplanacak.

Önümüzdeki günlerde de Çin’deki Covid-19’un seyri ve Çin’den gelecek haber akışları önemli olacağından; uzmanlar bu gelişmelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilmesi konusunda uyarıyor. Haftanın kalanında piyasaların önemli gündem maddeleri arasında ise, perşembe günü açıklanacak olan ABD ilk çeyrek büyüme rakamları ve cuma günü açıklanacak olan Avrupa Birliği büyüme rakamları bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varil fiyatı düşüş eğilimini sürdürürken, 3 gündür aralıksız değer kaybediyor. Brent petrol, dün günü 102 dolardan tamamlarken; yeni günde 100 dolar ile 103 dolar arasında işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı, saat 13:26 itibarıyla dünkü kapanışına göre yüzde 0,01 oranında düşüşle 100 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ABD ham petrolü ise 100 doların altında işlem görmeye devam ederken; aynı dakikalarda yüzde 0,31 oranında düşüşle 98,91 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

ÇİN’DEKİ GELİŞMELER DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ

İdil Su Kesken – Gedik Yatırım Uluslararası Piyasalar Araştırma Analisti

Petrol fiyatları, artan jeopolitik risklere karşın dolar endeksinin güçlü duruşu, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel ekonomik büyüme tahminini düşürmesi ve hem ABD hem de Euro Bölgesinden yükselen şahin tondaki sesler nedeniyle cuma günü düşüş yaşadı. Geçtiğimiz hafta yaşanan satıcılı seyrin yeni haftaya da taşındığı gözlemlendi. Enflasyon ve büyüme baskısının yanı sıra, küreselde etkisini kaybetmiş olsa da Çin'de artan Covid- 19 vaka sayıları ve karantina önlemlerinin artırılması konusu da petrol fiyatlarında yaşanan düşüşü destekleyen faktörlerden. Çin, petrolde büyük bir ithalatçı konumda ve petrolde olası bir talep azalması, fiyatlarda aşağı yönlü bir risk oluşturuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Türkiye’de oyun hasılatı 1 milyar 200 milyon dolara ulaştı Haberi görüntüle

Öte yandan, Libya'da geçtiğimiz haftalarda, protestolar sebebiyle sevkiyatlara ara verilmişti. Libya bu hafta sevkiyatların yeniden başlayacağını duyurdu. Çin Merkez Bankasından da petrol arzına yönelik destek açıklamaları geldi. Bu gelişmeler arz açısından olumlu olsa da şu an için fiyatlarda ciddi bir hareketlenme yarattığı izlenmiyor.

BU VERİLER ÖNEMLİ OLACAK

Tüm bunların sonucu olarak, haftanın ilk işlem gününde petrol fiyatlarında yüzde 4’ün üzerinde kayıplar izlendi. Avrupa Birliği'nin Rus petrol ithalatına karşı "akıllı yaptırımlar" hazırladığı konusu gündemden düşmüş görünüyor. Çin’deki gelişmeler ve Covid-19’un seyri, petrol piyasası üzerinde etki oluşturacağı için önümüzdeki süreçte dikkatle takip edilmelidir. Haftanın devamında, özellikle AB tarafında açıklanacak olan enflasyon verisi ve ABD’den gelecek olan büyüme verisi, para politikası konusunda yön belirleyici nitelikte olabilir. Bu veriler sonucunda alınacak kararlar da petroldeki oynaklık açısından önem arz edebilir.

Haberin Devamı

Teknik açıdan, 2021 yılının aralık ayından bu yana yükseliş trendi etkisinde hareket eden Brent petrol fiyatının, son fiyat hareketlerine göre trend dibine kadar bir geri çekilme yaşadığı ve bugün ise son iki işlem günü yaşanan düşüşün ardından yukarı yönde bir tepki alımıyla karşılaştığı gözlemleniyor. 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamalarının altında işlem gören fiyatı için, 101.10 dolar seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması önem arz ediyor. Bu seviye altı fiyatlamalarda teknik açıdan aşağı yönlü risk artabilir. 101.10 dolar seviyesi altındaki fiyat hareketleri için 97.90 dolar ve 94.72 dolar seviyeleri destek bölgeleri olarak takip edilebilir. 101.10 dolar seviyesi üzerinde ise 106.44 - 111.44 dolar ve 116.81 dolar seviyeleri önemli direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.