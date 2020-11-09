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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 13:58 | Son Güncelleme:

Petrol fiyatlarına Biden etkisi

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Petrol fiyatlarına Biden etkisi
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ABD’de seçimleri Joe Biden’ın kazanmasıyla petrol yüzde 2 oranında yükseliş yaşadı.

 ABD başkanlık seçimlerini, Covid-19 pandemisiyle mücadele için, hiç gecikmeden bir "görev gücü" oluşturacağını söyleyen Demokrat Parti adayı Joe Biden’ın kazanmasının ardından petrol fiyatları yüzde 2’den çok yükseldi.

Yatırımcılar aynı zamanda, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bir Salman’ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun, pandemi döneminde düşen talebi dengelemek için uygulamakta olduğu üretim kısıntısının hafif yükseltilebileceğine ilişkin açıklamasını da dikkate aldılar.

Bu gelişmelerle Ocak teslimi brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.31 artışla 40.36 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.45 artışla 38.05 dolar yükseldi.

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