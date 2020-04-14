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Ekonomi
Reuters
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:58,Son Güncelleme:

Petrol fiyatları yükselmedi

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Petrol fiyatları yükselmedi
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OPEC+ ile ABD'nin petrol üretiminde günlük 20 milyon varil kesintiye gitmesi petrol fiyatlarını yükseltmeye yetmedi.

Sektör gözlemcileri petrol üreticilerinin koronavirüs yüzünden talebin azaldığı ve stokların hızla dolduğu pazarda dengeyi sağlamak için daha çok yolu olduğunu söylüyorlar.

Günler süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman petrol üreten ülkelerin neredeyse küresel üretimin %20'sine denk gelen günlük 20 milyon varillik bir kesintiye gitmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.

Petrol fiyatları bu kesintiyle biraz kıpırdandı ve Brent petrol fiyatları %1.5 artmış olsada ABD ham petrolü günü ekside tamamladı.    

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