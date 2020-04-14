Petrol fiyatları yükselmedi

Sektör gözlemcileri petrol üreticilerinin koronavirüs yüzünden talebin azaldığı ve stokların hızla dolduğu pazarda dengeyi sağlamak için daha çok yolu olduğunu söylüyorlar.



Günler süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman petrol üreten ülkelerin neredeyse küresel üretimin %20'sine denk gelen günlük 20 milyon varillik bir kesintiye gitmeyi kabul ettiklerini açıklamıştı.



Petrol fiyatları bu kesintiyle biraz kıpırdandı ve Brent petrol fiyatları %1.5 artmış olsada ABD ham petrolü günü ekside tamamladı.