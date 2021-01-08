Petrol fiyatları yükselişe geçti

Brent petrolün varili, Suudi Arabistan'ın günlük 1 milyon varil ek üretim kesintisi kararı ve küresel piyasalarda hisse senetlerindeki hareketlenmenin de etkisiyle uluslararası piyasalarda 55 doları aştı.



Dün günü 54,38 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 14.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 55,20 dolar oldu. Söz konusu artışla Brent petrolün varil fiyatı, 26 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.



Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 51,47 dolardan alıcı buldu.



Suudi Arabistan'ın salı günü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun toplantısı sonrasında açıkladığı, şubat ve mart aylarında uygulayacağı günlük 1 milyon varillik sürpriz ek üretim kesintisi kararıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı doğru ivmelenme devam ediyor.



Söz konusu toplantıda, Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararlaştırılmıştı.



Ayrıca küresel piyasalarda hisse senetlerindeki yükseliş, petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini destekliyor.