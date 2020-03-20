MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol fiyatları sert yükselişte
GeriEkonomi Petrol fiyatları sert yükselişte
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 20.03.2020 - 11:38,Son Güncelleme:/

Petrol fiyatları sert yükselişte

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol fiyatları sert yükselişte
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle talebin düşmesi ve OPEC'te üretim kısıntısı kararı alınamamasından dolayı düşüşe geçen petrol yüzde 8'e yakın prim yaptı.

Petrol fiyatları koronavirüs salgını endişesi ve OPEC'in karar alamaması nedeniyle bir süredir sert düşüşe geçmişti. Petrol bugün ise düşüş eğilimini terse çevirdi. Tüm dünyada dikkatle izlenen petrol fiyatları tarihi dip seviyelerden yükseliş yaşadı.

Güne 28.16 dolar seviyesinden başlayan petrol en düşük 27.91 dolar, en yüksek 30.67 dolar seviyesi görüldü. Saat 11:38 itibarıyla petrol 29.94 dolar seviyesinde yüzde 6'ya yakın primle seyrediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle