Petrol fiyatları sert yükselişte

Petrol fiyatları koronavirüs salgını endişesi ve OPEC'in karar alamaması nedeniyle bir süredir sert düşüşe geçmişti. Petrol bugün ise düşüş eğilimini terse çevirdi. Tüm dünyada dikkatle izlenen petrol fiyatları tarihi dip seviyelerden yükseliş yaşadı.

Güne 28.16 dolar seviyesinden başlayan petrol en düşük 27.91 dolar, en yüksek 30.67 dolar seviyesi görüldü. Saat 11:38 itibarıyla petrol 29.94 dolar seviyesinde yüzde 6'ya yakın primle seyrediyor.