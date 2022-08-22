Petrol fiyatları sert geriliyor

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Petrol fiyatları resesyon beklentilerinin artmasıyla güç kaybetmeye başladı. Petrol gün içinde 97 doları aşarken şu sıralar 92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Petroldeki düşüş yüzde 4'e yaklaştı.

Küresel ekonomilerdeki resesyon endişelerinin kuvvetlenmesi, doların da güç kazanması petrol fiyatlarını düşürüyor.

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İRAN PETROL PİYASASINA GERİ DÖNEBİLİR

Uzun yıllardır uluslararası arenada petrol satışı yapamayan İran'ın için nükleer krizde yeni bir aşamaya geçildi. AB'nin 2015 nükleer anlaşmasına dönülmesi için taraflara sunduğu teklife İran'ın yanıtının "makul" olarak değerlendirilmesi ve ABD'nin de olumlu yanıt vermesi halinde İran petrol piyasalarına geri dönüş yapabilecek ve böylece arz fazlası da oluşmuş olacak.

Arz fazlasıyla birlikte resesyonun oluşmasıyla da talebin gerileyecek olmasından dolayı fiyatlarda bir miktar daha düşüşün olabileceği bekleniyor.