Petrol fiyatları sert düşüşte!

Haberin Devamı

Petrol fiyatları resesyon ve talep görünümündeki zayıflama endişesiyle düşüşe geçti. Rusya-Ukrayna savaşıyla yükselişe geçen petrol 7 ayın dibi olan 88.93 dolar seviyelerine gerilemiş oldu.

Çin'deki koronavirüs pandemisinin etkilerinin artması ve karantinaların devam etmesi, AB'de ise enerji krizi ve yüksek enflasyon nedeniyle büyüme umutlarının sonlanması ve resesyon etkilerinin artacağı beklentisi petrole olan talebi düşüreceğinden fiyatlarda gerileme yaşandı.

Petrol, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte 133 dolara kadar yükselmiş sonrasında küçük düşüşlerle 100 dolar seviyelerine gelmişti.

Rusya'nın AB'ye doğal gazı kesmesiyle birlikte zor bir kış geçirmesi beklenen AB ülkelerine ilişkin olarak da ekonomik aktivitenin yavaşlayacağı beklentileri petrolün düşüşünde etkili oluyor.

KAYIP YÜZDE 3

Haberin Devamı

Petrol güne 92.87 dolardan başladı. Gün içinde en yüksek 95,94 dolar, en düşük ise 88,93 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar petrol yüzde 3'e yakın düşüşle 90 dolardan alıcı buluyor.