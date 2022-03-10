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Petrol fiyatları düştü akaryakıt zammı yapılmadı

#Petrol Fiyatları#Düşüş#Zam
Petrol fiyatları düştü akaryakıt zammı yapılmadı

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı 24 Şubat’ın ardından yüzde 35 artarak 127 dolar seviyesini gören brent petrolün varil fiyatı, ABD’nin Rusya’dan alınan petrol ve gaz için ambargo uyguladığını duyurmasıyla dün sabah saatlerinde 130 doları aşmıştı. Ancak, sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin “Ukrayna NATO üyeliği için artık ısrar etmiyor” açıklaması ve Zelenskiy’nin Özel Kalem Yardımcısı Ihor Zhovkva tarafından yapılan “Ukrayna’nın tek bir metrekare toprağını bile teslim etmeyeceğiz ancak tabii ki de diplomasiye açığız” ifadeleriyle brent petrol sert düşüşe geçti.

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Uzmanlar, piyasaların yapılan açıklamaları “uzlaşma yolu daha açık” olarak yorumladığını belirtti. Bu kapsamda, brent petrolün varil fiyatı yüzde 12 düşerek akşam saatlerinde 111 dolara kadar çekildi. Petroldeki geri çekilme Türkiye’deki fiyatlara da yansıdı. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorine yapılacak zamların iptal edildiğini bildirdi. İnci, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş olarak yansıyacak zammın gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda da, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0.79 Motorinde 2.25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir” denildi.

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#Petrol Fiyatları#Düşüş#Zam

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