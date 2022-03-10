Petrol fiyatları düştü akaryakıt zammı yapılmadı

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Uzmanlar, piyasaların yapılan açıklamaları “uzlaşma yolu daha açık” olarak yorumladığını belirtti. Bu kapsamda, brent petrolün varil fiyatı yüzde 12 düşerek akşam saatlerinde 111 dolara kadar çekildi. Petroldeki geri çekilme Türkiye’deki fiyatlara da yansıdı. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Genel Sekreteri Köksal Onur İnci, benzin ve motorine yapılacak zamların iptal edildiğini bildirdi. İnci, uluslararası piyasalarda yaşanan fiyat değişiklikleri nedeniyle benzinin litre fiyatına 79 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 2 lira 25 kuruş olarak yansıyacak zammın gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda da, “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali 10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0.79 Motorinde 2.25 TL/LT olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir” denildi.