Petrol düşüşte! 9 ayın dibi görüldü

Haberin Devamı

Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor. Brent petrol 90 doların altına geriledi. AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artmasıyla petrol fiyatları düşüş gösteriyor.

Çin tarafında da koronavirüs pandemisinin etkilerinin artması ve karantinaların bulunması üretimde azalış meydana getirecek olmasından dolayı petrol talebini düşürüyor.

Uluslararası piyasalarda Brent petrol 90 doların altında fiyatlanırken bugün yataya yakın seyirle 88,3 dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece petrol 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

ENERJİDE TASARRUF İÇİN UYARILAR YAPILIYOR

Avrupa’da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece enerji darboğazından çıkmayı hedefleyen AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor. Henüz doğal gaz depolarını dolduramayan AB ülkelerinin tasarruf yöntemiyle ne kadar başarılı olacağı da kestirilemiyor.

Haberin Devamı

DOĞAL GAZ FİYATLARI DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

Avrupa’da doğal gaz fiyatları bugün önceki güne göre düşüşünü hızlandırdı. Sanayi talebinin zayıflaması, AB Komisyonu’nun enerji fiyatlarına azami limit getirmeyi planlaması fiyatların düşmesinde etkili oluyor.

FİYATLAR DÜŞSE DE GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE 4 KAT PAHALI

Fiyatlarda düşüş yaşansa da geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre doğal gaz fiyatları yaklaşık 4 kat daha pahalı seyrediyor.