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Petrol 84 dolar seviyesinde

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol 84 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,84 dolardan işlem görüyor.

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Dün 85,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,04 azalışla 83,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,69 dolardan alıcı buldu.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarında beklentinin üstünde yükseliş öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3,6 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,6 milyon varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Kasım'da bir araya
gelerek aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklanırken, ABD başta olmak üzere gruba yönelik üretim artışı baskısı da artarak devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İskoçya'nın Glasgow kentindeki 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) sonrası düzenlediği basın toplantısında, doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artışın OPEC ülkelerinin "daha fazla petrol pompalamayı reddetmesinin bir sonucu" olduğunu söyledi.

Temmuz ayındaki toplantısında ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı alan OPEC grubu, tüm baskılara
rağmen bu kararına sadık kalmak istiyor.

Uzmanlar, piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişelerine ve ABD'nin petrol arzını daha da artırma çağrılarına rağmen grubun üretim politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 83,98 ile 84,36 dolar aralığının direnç, 83,60 ile 83,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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#Petrol#Emtia#Fiyat

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