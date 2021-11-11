Petrol 83 dolar seviyesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
EYT’lilere formül arayışıEYT’lilere formül arayışı#EYT
8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu8 kişinin öldüğü konserde gerçekten neler oldu?#Travis Scott
Derbi öncesi Vitor Pereira kararı Herkes bugün 16.00ı beklerken...Derbi öncesi Vitor Pereira kararı! Herkes bugün 16.00'ı beklerken...#Fenerbahçe
Ünlü modacı hayatını kaybettiÜnlü modacı hayatını kaybetti#Bahar Korçan
Önemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdiÖnemli veri açıklandı... Türkiye 1.6 milyar dolar fazla verdi#Cari İşlem
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktıErdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Rusya resti çekti Savaş uçakları havalandı... Rusya resti çekti! Savaş uçakları havalandı...#RUSYA
Mecliste yüksek tansiyon Lütfü Türkkan gerilimi...Meclis'te yüksek tansiyon! 'Lütfü Türkkan' gerilimi...#TBMM
Maaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladıMaaşları 150 bin sterlin... Son yılların en popüler mesleği! Şirketler arka arkaya ihtiyaç duymaya başladı#Veri Bilimci
Merakla beklenen dava sonucu açıklandı... Kurşunlu su krizinde rekor tazminatMerakla beklenen dava sonucu açıklandı... 'Kurşunlu su' krizinde rekor tazminat#ABD
Nefesler tutulmuş bekleniyordu 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladıNefesler tutulmuş bekleniyordu! 300 milyar dolar borcu var, kaynaklar doğruladı#Evergrande
Kripto paralara ne oldu İşte düşüşün nedeniKripto paralara ne oldu? İşte düşüşün nedeni#Kripto Para
Ezber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyorEzber bozan iddia... Bu hastalık koronavirüsten koruyor!#Koronavirüs
Tartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke ettiTartışmalı multimilyoner hakkında skandal iddialar! Evine çağırdığı genç kadınların anlattıkları şoke etti#Dave Portnoy
Yok artık ZeynepYok artık Zeynep!#Zeynep Tokuş
HABERLEREkonomi Haberleri

Petrol 83 dolar seviyesinde

#Petrol#Emtia#Fiyat
Petrol 83 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82,86 dolardan işlem görüyor.

Haberin Devamı

Dün 85,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 artışla 82,86 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,58 dolardan alıcı buldu.

Gözden Kaçmasın

Evergrande temerrüde düşmekten kurtulduEvergrande temerrüde düşmekten kurtulduHaberi Görüntüle

Petrol fiyatları, dün ABD'de artan enerji maliyetlerinin enflasyonu artırması endişeleri ve ABD Stratejik Petrol Rezervi'nden daha fazla ham petrolün piyasaya sürülmesi beklentileriyle gerilemişti.

Çarşamba günkü tüketici enflasyon verileri, ABD'de fiyatların yıllık yüzde 6,2 arttığını gösterdi. Dolar, Beyaz Saray ve ABD Federal Rezervi'nin yükselen fiyatları frenleme eylemlerinin daha yüksek faiz oranlarına ve daha sıkı para politikasına yol açabileceği beklentileriyle yükseldi. Petrolün genellikle dolar karşısında ters işlem görüyor.

Gözden Kaçmasın

Kripto paralara altın darbesi Düşüş başladıKripto paralara altın darbesi! Düşüş başladıHaberi Görüntüle

Petrol fiyatları dünkü düşüşün ardından bugün sabahki kar alımları nedeniyle bir miktar yükseldi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 435 milyon 100 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 82,93 ile 83,14 dolar aralığının direnç, 82,72 ile 82,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın

Ve seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışıVe seçenekler netleşti... EYT’lilere formül arayışıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Petrol#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy aşk sarhoşu

#Gökçe Bahadır
Asgari ücrette 5 olasılık

Asgari ücrette 5 olasılık

#Asgari Ücret
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs