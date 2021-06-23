Petrol 75 doları aştı

Dün 75,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,82 artışla 75,42 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,33 dolardan alıcı buldu.



ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatların yükselişinde etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 199 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi ise stokların 3 milyon 625 bin varil azalacağı yönünde.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.



Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun temmuz sonrası üretim

politikasına ilişkin gelecek hafta bir araya geleceği toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.



Grup, 1 Nisan'daki toplantısında mayıs, haziran ve temmuz ayları için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. OPEC grubunun 1

Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, petrol talebi ve fiyatlarındaki toparlanma nedeniyle üretim artışına devam etmesi bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 75,53 ile 75,95 dolar aralığının direnç, 75,11 ile 74,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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