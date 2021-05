Petrol 70 doları aştı

Dün 69,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,09 artışla 70,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,97 dolardan alıcı buldu. Böylece, petrol fiyatları yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



Fiyatlardaki yükselişte, ABD ve Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamalarının kaldırılmaya başlanmasının petrol talebinin toparlanacağına ilişkin beklentileri güçlendirmesi etkili oldu.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin New York eyaletinde yarından itibaren Kovid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların maskesiz bir araya gelmesine izin verilirken, birçok eyalette kısıtlama önlemleri kaldırılmaya başlandı.



İngiltere'de ise hükümetin Kovid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı 4 aşamalı normalleşmenin dün başlayan üçüncü aşaması kapsamında, eğlence merkezleri de dahil olmak üzere birçok işletme yaklaşık 4 ayın ardından yeniden açıldı. 21 Haziran'da uygulanacak dördüncü aşamada da ülkedeki Kovid-19 önlemleri kapsamındaki tüm sınırlandırmaların kaldırılması planlanıyor.



Aşılama çalışmalarının devam ettiği Fransa'da da Kovid-19 kısıtlamaları hafifletilirken, Portekiz gibi bazı Avrupa ülkeleri Kovid-19 vakalarının düşük olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den turist kabul etmeye başladı.



Asya tarafında ise dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan başta olmak üzere Kovid-19 vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının petrol talebine olumsuz yansıyacağına ilişkin endişeler fiyatlar üzerindeki etkisini sürdürüyor.



Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 263 bin 533 yeni Kovid-19 vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildi. Bu sayı, virüse bağlı bugüne kadarki en yüksek günlük can kaybı sayısı olarak kayıtlara geçti.



Tayland ve Tayvan'da ise Kovid-19 vaka sayıları hızla artarken, Singapur'da 17-20 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Özel Toplantısı Kovid-19 salgınının devam etmesi nedeniyle iptal edildi.



Brent petrolde teknik olarak 70,24 ile 71,28 dolar aralığının direnç, 66,82 ile 64,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

