Petrol 70 dolara geriledi

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Dün 74,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,02 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,4 azalarak 70,55 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 67,23 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Libya'daki arz kesintilerine ilişkin endişelerin azalması ve Çin'in son ekonomik teşvik planlarına rağmen talep kaygılarının devam etmesiyle düştü.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle geçen ay tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

Dün, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu, Temsilciler Meclisi ve Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyi temsilcilerinin Merkez Bankasına atanacak başkan ve yardımcısı konusunda anlaştığını açıkladı.

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Ülkede istikrarın sağlanmasıyla petrol üretiminin tekrar normal seviyelere döneceği beklentisi fiyatların düşüşünde etkili oluyor.

Dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de açıklanan teşvik planının ekonomiyi desteklemekte yetersiz kalacağı ve Çin'de ham petrol talebinin düşmesiyle küresel talebin de zayıflayacağı endişesi piyasalarda hakim oluyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bu hafta ülkede ekonomiyi canlandırmaya yönelik tedbirler açıklamıştı. Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan ülkede ekonomik hareketliliği artırmak için attığı adımların hedeflenen büyüme rakamlarına ulaşma konusunda ne kadar etkili olacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Uzmanlar, ekonomik büyümeyi desteklemek için bankanın daha somut bir mali yaklaşım açıklaması gerektiğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD'de düşen ham petrol stokları ve Orta Doğu'da artan gerilimler fiyatlardaki düşüşü kısmen yavaşlatıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 413 milyon varil seviyesine gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

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Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalarak 220 milyon 100 bin varile düştü.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde düştüğüne işaret eden veriler ülkede talebin yükseldiği algısını destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,17 ile 73,51 dolar aralığının direnç, 69,49 ile 69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.