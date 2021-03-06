Petrol 69 doları da aştı

Dün günü 66,74 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün saat 21.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,24 artışla 69,57 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,33 dolardan alıcı buldu. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı Ocak 2020'den bu yana, WTI ham petrolün varil fiyatı ise Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviye gördü.



Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin, dün video konferans yöntemiyle bir araya geldiği 14. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun mevcut üretim kesintilerini 1 ay daha uzatma kararı almasıyla yükselişe geçen petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivmelenme devam ediyor.



Söz konusu toplantıda, Rusya ve Kazakistan'ın şubat ve mart aylarında petrol üretimini mevsimsel nedenlerle artırması noktasında uzlaşı sağlanırken, diğer üye ülkelerin mevcut üretim seviyelerini koruması kararlaştırılmıştı.



Suudi Arabistan ise gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek üretim kesintisine gelecek ay da devam etme kararı almıştı.



Ayrıca dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de işsizlik oranının şubatta 0,1 puan azalarak yüzde 6,2'ye gerilemesi de fiyatların yükselişini destekledi. Bu dönemde hafif bir düşüş gösteren işsizlik oranının, değişim göstermemesi öngörülüyordu.