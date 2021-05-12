Petrol 69 dolar sınırında

Dün 68,89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 68,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,35 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsünün ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.



Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 533 bin varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşecek. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 250 bin varil azalacağı yönünde.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.



Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) salı günü yayımlanan petrol piyasası raporunda yılın ikinci yarısında petrol talebinde güçlü bir toparlanma öngörüsünde bulunması da fiyatlara olumlu yansıdı.



Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük bazda yaklaşık 6 milyon varil artışla 96 milyon 500 bin varil olacağını açıklayan OPEC, küresel ve bölgesel ekonomik görünümlerdeki gelişmeler, endüstriyel faaliyet ve iş gücü piyasalarındaki gelişmeler ile parasal ve mali teşvik tedbirlerinin kısa dönemde talep üzerinde etki oluşturabilecek unsurlar olacağını belirtti.



Öte yandan, siber saldırıya uğrayan ABD'nin en büyük petrol boru hatlarından birinin geçici olarak kapatılmasının ardından özellikle güneydoğu eyaletlerinde benzin sıkıntısı yaşandığı bildirildi.



ABD'nin güney eyaletlerinde ortaya çıkan benzin sıkıntısı yüzlerce benzin istasyonunu etkilerken, bazı eyaletlerde istasyonların işlemlerini durdurduğu rapor edildi.



Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Virginia'dan Florida'ya kadarki hemen hemen tüm eyaletlerde benzin stoklarının tükenmeye başladığı ve benzin fiyatlarının arttığı kaydedildi.



Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların panik yaparak ihtiyaçlarından fazla benzin aldıklarını ve bu sebeple stokların hızlı tükendiğini ifade etti.

Öte yandan, Florida Valisi Ron DeSantis, eyalette artan benzin sıkıntısı nedeniyle "acil durum" ilan ettiğini açıkladı.



Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattının faaliyetleri 5 gün önce siber saldırı nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.



Brent petrolde teknik olarak 68,15 ile 68,70 dolar aralığının direnç, 67,99 ile 67,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ABD, PETROL FİYAT TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.



EIA'nın "Mayıs 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 62,26 dolar olacağı tahmin edildi. Nisan ayı raporunda bu rakam 62,28 dolardı.



Raporda, Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yılın ikinci çeyreğinde 65,25 dolar, ikinci yarısında 60,50 dolar ve gelecek yıl yaklaşık 61 dolar olacağı öngörüldü.



EIA, piyasa katılımcılarının küresel Kovid-19 salgınının seyriyle ilgili farklı eğilimleri göz önüne almasıyla Brent petrol fiyatlarının nisan ayında sabit seyrettiğini belirtti. Petrol fiyatlarındaki yükseliş eğilimlerinin, ekonomik toparlanmanın sürdüğüne işaret eden makroekonomik göstergelerle desteklendiği, Hindistan'da artan koronavirüs vakalarının küresel petrol talebindeki artış beklentisini baskılamasının ise düşüş trendini desteklediği kaydedildi.



Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 58,91 dolar, gelecek yıl 56,99 dolar olacağı tahmin edildi.



HAM PETROL ÜRETİM BEKLENTİSİNDE ARTIŞ



EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini ise yukarı yönlü revize etti.



Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon varil olarak tahmin edilmişti.



Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.



WTI türü ham petrolün varil fiyatındaki artış beklentisi nedeniyle üreticilerin mevcut kuyulardaki düşüşleri telafi edebilecek sayıda kuyu açacağını öngören EIA, Meksika Körfezi'ndeki yeni projelerin de ABD'nin petrol üretimindeki artışa katkıda bulunacağını belirtti.



Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,4 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 700 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 400 bin varil olacağı tahmin ediliyor.



ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

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