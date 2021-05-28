Petrol 69 dolar seviyesinde

Dün 69,51 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 69,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 69,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,88 dolardan alıcı buldu.



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de açıklanan verilerle oluşan ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserliğin ve yaklaşan yaz döneminde seyahatlerdeki artış beklentisinin petrol talebine yansıyacağı algısını güçlendirmesiyle yükselen petrol fiyatları, İran petrol arzının yeniden başlama ihtimali ve Asya bölgesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı talep endişelerinin baskılamasıyla karışık seyir izliyor.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, işsizlik maaşı başvuruları 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklentilerden fazla düşüş gösterdi. Ülke ekonomisi ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,4 büyüdü.



Kovid-19 salgınına yönelik aşılama çalışmalarının da etkisiyle yaklaşan yaz döneminde seyahatlerde beklenen artışın yakıt talebine yansıyacağı ve küresel petrol talebinde toparlanma görüleceği tahminleri de fiyatları yukarı yönlü destekledi.



Öte yandan, piyasanın odağında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden, Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam uygulanması ve ABD yaptırımlarının kaldırılarak anlaşmaya dönüşün ele alındığı görüşmeler yer alıyor.



Müzakere süreci, piyasalarda, taraflar arasında bir anlaşmanın çok yakın olabileceği tahminlerini güçlendirirken, bu durum kısa vadede petrol fiyatlarında kısmi düşüşlere neden olmaya devam ediyor.



Ayrıca, dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı Hindistan'ın da aralarında bulunduğu Asya bölgesinde yüksek seyreden Kovid-19 vaka sayılarının talep görünümünü olumsuz etkileyerek orta vadede petrol fiyatlarını üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor.



Brent petrolde teknik olarak 69,31 ile 69,54 dolar aralığının direnç, 69,08 ile 68,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği vurgulanıyor.

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