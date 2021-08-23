MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriPetrol 65 dolar seviyesinde
GeriEkonomi Petrol 65 dolar seviyesinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 23.08.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Petrol 65 dolar seviyesinde

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Petrol 65 dolar seviyesinde

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 65,84 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 66,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,68 artışla 65,84 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,16 dolardan alıcı buldu.

ABDnin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Piyasa oyuncularının tepki ve kar amaçlı alımlarıyla ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin düşmesi, dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının yükselişinde etkili oldu.

Diğer para birimleri karşısında doların değerini ölçen ABD doları endeksi 93,297 dolara kadar geriledi.

Libyanın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı
Libya'nın petrol gelirleri temmuz ayında da 2 milyar doları aştı

Öte yandan, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artışın yeni önlem ve seyahat kısıtlamalarını gündeme getireceği endişeleri ise fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Uzmanlar, fiyatlarda kısa vadeli toparlanmanın beklendiğini ancak dünya genelinde petrol talebine ilişkin artan endişeler nedeniyle düşüş eğiliminin süreceğini kaydetti.

7 ayda 30 milyon varil petrol üretildi
7 ayda 30 milyon varil petrol üretildi

Brent petrolde teknik olarak 66,07 ile 66,31 dolar aralığının direnç, 65,83 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi