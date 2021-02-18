Petrol 65 dolar seviyesinde

Dün 64,96 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,89 artışla 64,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,59 dolardan alıcı buldu.



Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Teksas eyaletinde ender görülen dondurucu soğuk havanın ülkenin ham petrol üretimini haftalarca kesintiye uğratabileceği endişeleri, fiyatların yükselişinde etkili oluyor.



ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları nedeniyle Teksas'ta üretici ve rafineriler faaliyetlerini durdurmak veya kapasitelerini düşürmek zorunda kalmıştı.



Toplam 31 rafineriye ev sahipliği yapan, günlük yaklaşık 4,6 milyon varil üretimin gerçekleştirildiği Teksas'ta soğuk havanın neden olduğu arz kesintisinde 5'inci güne girilirken, üretimde toparlanmanın uzun zaman alacağı tahmin ediliyor.



STOKLARDAKİ DÜŞÜŞ FİYATLARDAKİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ



Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,8 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu düşüşle ham petrol fiyatlarında da yükseliş görüldü.



ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.



Fiyatların son aylardaki yükselişinde, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisinin küresel petrol piyasasında arz ve talebi dengeleyeceği beklentisi etkili olmuştu.



Üye ülkelerin 4 Mart'ta bir araya geleceği toplantıda, ham petrol fiyatlarının yükselerek salgın öncesi seviyelere dönmesinin de etkisiyle nisan ayından itibaren üretim kesintilerini hafifletme kararı çıkmasının yüksek ihtimal olduğu ifade ediliyor.



Brent petrolde teknik olarak 65,41 ile 65,94 dolar aralığının direnç, 64,87 ile 64,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.