Petrol 63 dolar seviyesinde

Dün 64,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.47 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 63,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,05 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisi Çin'de açıklanan verilerin ekonomik faaliyetlerin hızlandığına işaret etmesiyle petrol talebinin artacağı algısı etkili oldu.



Çin'de açıklanan verilere göre, ihracat martta artışını hızlandırarak yıllık bazda yüzde 30,6 yükselirken, ithalat artışı da son dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ülkenin ham petrol ithalatı ise rafinerilerdeki faaliyetlerin hızlanmasıyla söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 21 artış gösterdi.



Yemen'deki İran destekli Husilerin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine saldırı düzenlediklerini açıklaması ise arz kaynaklı endişeleri artırarak fiyatların yükselişine katkı sağlıyor.



Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'nun Cidde ve Cubeyl'deki rafinerilerine 10 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Seri ayrıca ülkenin güneybatısında yer alan Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerindeki hassas askeri noktaların 5 İHA ve iki balistik füzeyle hedef alındığını belirtmişti.



ABD STOKLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ



Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta azaldığı öngörüsü ise ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü seyrini destekliyor.



Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) stok verileri bugün, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri ise yarın açıklanacak.



API'nin bugün açıklayacağı tahminde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüşe işaret edilirse fiyatların yükselmesi bekleniyor.



Ancak büyük ekonomilerdeki güçlü ekonomik toparlanma beklentilerine rağmen Avrupa'daki aşılama çalışmalarının hızı ve gelecek aylarda İran'ın petrol arzında artış öngörüsü fiyatların artışını sınırlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 63,67 ile 64,31 dolar aralığının direnç, 63,23 ile 62,69 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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