Petrol 62 dolar seviyesinde

Dün 65,93 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,69 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 62,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,95 dolardan alıcı buldu.



Fiyatlardaki düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, nisan ayı itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını belirleyeceği 4 Mart'taki toplantıda, grubun toplam üretim miktarını günlük 500 bin varil artıracağı beklentisi etkili oldu.



Toplantıda, Suudi Arabistan’ın gönüllü olarak uygulamaya koyduğu 1 milyon varillik üretim kesintisinden vazgeçeceği öngörüsü de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı.



Yatırımcılar, bugün açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsünün ABD'nin ticari ham petrol stoklarına ilişkin haftalık tahminlerine odaklandı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızının yavaşlaması, dünya genelinde alınan sıkı tedbirlerin kademeli olarak hafifletilmesi yönündeki adımlarla birlikte fiyatların düşüşünü kısıtlayan bir unsur oldu.



ABD'de Kovid-19'a karşı aşılama faaliyetlerinin hız kazanması sonucu, bazı eyalet yönetimlerinin salgın dolayısıyla uyguladığı kısıtlamalarda hızlı bir yumuşama eğilimine girdiği görüldü.



Brent petrolde teknik olarak 62,98 ile 63,12 dolar aralığının direnç, 62,70 ile 62,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.