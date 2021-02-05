Petrol 59 dolar seviyesinde

Dün 59,12 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 59 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 artışla 59,18 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 56,62 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de beklenenden iyi gelen makroekonomik veriler ile bazı şirketlerin elde ettikleri

finansal sonuçlar etkili oldu.



ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 30 Ocak ile biten haftada beklenenden fazla düşüş göstererek 779 bine geriledi. Son 3 haftadır düşüş gösteren veri, geçen yıl kasım ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indi.



Söz konusu veri iş gücü piyasasının durumuna dair olumlu bir işaret olarak yorumlanırken, ekonomik toparlanmanın ivme kazandığına dair umutları artırdı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisi de fiyatların yukarı

yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.



Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceğini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın bu sürpriz kararıyla, OPEC grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.



Brent petrolde teknik olarak 59,42 ile 59,83 dolar aralığının direnç, 59,01 ile 58,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.