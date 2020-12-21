Petrol 51 dolar seviyesinde

Cuma günü 52,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 52,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 50,82 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,94 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların düşüşünde, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yüzde 70 daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkması etkili oldu.



Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı. Yeni türün ortaya çıkmasıyla Kovid-19'a karşı önlemlerin daha da sıkılaştırılacağı, bunun da ekonomik aktiviteleri azaltarak petrol talebinde daralmaya neden olacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.



Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 263'e yükseldi. Ülkenin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısının artması da fiyatları baskılayan bir unsur oldu.



Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) onayladığı ikinci aşı olan Moderna'nın Kovid-19 aşısının hafta sonu ülkede dağıtımına başlandı. Aşının bugünden itibaren toplumda öncelik verilen sağlık çalışanlarına ve bakımevlerindeki yaşlılara uygulanabileceği bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 51,03 ile 51,18 dolar aralığının direnç, 50,68 ile 50,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.