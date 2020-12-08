Petrol 48 dolar seviyesinde

Dün 49,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 48,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.



Fiyatların düşüşünde, dünya genelinde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ekonomilere olumsuz yansıyacağı ve bunun sonucunda küresel petrol talebinin azalacağı endişelerinin devam etmesi etkili oldu.



Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC grubunun yaptığı toplantıda öngörülen

kararın çıkmamış olması da arz fazlalığı beklentilerini artırarak fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.



OPEC üyesi 23 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının geçen hafta yapılan 12. Bakanlar Toplantısı'nda, grubun, ocak ayı için toplam petrol üretim miktarını günlük 500 bin varil artırarak günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisini 7,2 milyon varil olarak sürdürmesi yönünde karar çıkmıştı. Beklenti, mevcut kesintilerin 3 ay daha devam etmesi yönündeydi.



Mevcut üretim kesintilerinden muaf olan Libya, İran ve Venezuela'nın durumu ve bu ülkelerden gelen arz fazlalığının piyasada nasıl tolere edileceği konusundaki

belirsizlikler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.



ABD'de salgının ekonomik etkilerine yönelik hayata geçirilmesi planlanan ve istihdamı artırarak enerji talebini yükseltmesi beklenen teşvik paketine ilişkin beklentiler ise fiyatların aşağı yönlü seyrini kısıtlıyor.



Brent petrolde teknik olarak 48,52 ile 48,63 dolar aralığının direnç, 48,41 ile 48,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.